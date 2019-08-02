安七炫爆劈腿慣犯！主播女友崩潰：發現你和女人床照　渣男行徑曝光

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流天王」安七炫闖蕩娛樂圈20餘年，近日卻遭車模禹宙安光多年前的交往熱吻影片，掀起各界震驚，他雖表示雙方情已逝，但女方一口咬定「最近復合，還在瞭解階段。」然而，另一方面，他2月又被拍到與鄭柔美同遊濟州島，感情生活複雜，令不少網友質疑劈腿。沒想到，一名吳姓女主播2日在IG爆料，「與你交往半年，卻發現你與其他女人在床上的照片」，附上安七炫與車模禹宙安的截圖，暗指安劈腿慣犯。

▲安七炫昨日爆出與車模的熱吻影片。（圖／翻攝自韓網）

藝人吳正妍（音譯，오정연）曾是播音員出身，現以主持人身份闖蕩演藝圈，與許多藝人合作過。她2日無預警在IG貼出安七炫與前女友禹宙安的關鍵字截圖，心痛表示「真摯地交往了半年，每天都說遠卻依然來見你的情人，卻被發現與其他女人在床上的照片，除了衝擊沒有別的了。說要睡了，卻與別人女人在一起，那人卻反而覺得坦蕩，我感到更加倍的衝擊。」

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▲▼安七炫主播前女友心碎爆料「發現你和女人床照」，曝光的渣男行徑。（圖／翻攝自吳正妍IG）



吳正妍文內透露，她與安七炫交往期間，曾耳聞男方的渣男行徑，在2年前受到很大傷害，「那之後我痛苦了很久，也過得很辛苦，好不容易克服了，昨天與今天的關鍵字兩位當事者的名字浮上來，讓我再次想起那個噩夢。」文章直指安七炫造成她的傷痛，應該要受罰，卻依舊像什麼事都沒發生，繼續在演藝圈活動，令她再度陷入傷痛。貼文曝光後，引起各界震驚，但安七炫暫未對於吳正妍的文章發表回應。