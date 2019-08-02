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《星光大道》史上最狂合體！1到7班選手全來了　「80人團體照」逼哭粉絲：回憶殺

記者李湘文／綜合報導

《星光大道》選手首次大合體啦！該節目主持人陶晶瑩和工作人員日前透過網路號召，邀請曾參加《超級星光大道》和《華人星光大道》的選手、工作人員參加同學會，2日包下整間餐廳聚會敘舊，現場坐滿熟悉面孔，大家一起回顧過往節目畫面、上台介紹近況，氣氛超熱鬧！

▲《超級星光大道》史上最狂聚會，一班到七班全部來了。（圖／翻攝自臉書／曾沛慈 Pets Tseng）

▲《超級星光大道》史上最狂聚會，一班到七班全部來了。（圖／翻攝自臉書／徐凱希Cathy）

▲《超級星光大道》史上最狂聚會，各屆選手、工作人員都來了。（圖／翻攝自臉書／曾沛慈 Pets Tseng、徐凱希Cathy）

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《超級星光大道》自2007年首播，從「星光一班」一直到「星光七班」，培育出許多現下當紅的歌手，後來轉為《華人星光大道》繼續播出，直到2014年才收攤。橫跨8年的選手、工作人員們選在2日開同學會，連昔日主持人陶晶瑩、製作人王偉忠都到場參與，整整聚集約80人，規模壯觀。

▲《超級星光大道》史上最狂聚會，一班到七班全部來了。（圖／翻攝自臉書／林佩瑤 Pei Yao Lin）

▲陶晶瑩、王偉忠也到場。（圖／翻攝自臉書／林佩瑤 Pei Yao Lin）

▲《超級星光大道》史上最狂聚會，一班到七班全部來了。（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）

▲陶晶瑩臉書直播，場面壯觀。（圖／翻攝自臉書／陶晶瑩）

陶晶瑩2日下午特地在臉書直播，大家一起透過投影螢幕，回顧以前青澀時期的畫面，每一屆選手還輪流上台發言，一個個報上名、分享感動心情。身為歌唱節目出身的選手，現場還有許多人即興唱起歌，尤其星光二班梁文音帶頭高唱《你們是我的星光》，掀起全場大合唱，讓觀看直播的粉絲超感動。

▲《超級星光大道》史上最狂聚會，一班到七班全部來了。（圖／翻攝自臉書／梁文音 Liang Wen Yin）

▲星光二班唱《你們是我的星光》，全場大合唱。（圖／翻攝自臉書／梁文音 Liang Wen Yin）

選手事後各自PO出大合照，感動分享第1次同學會的心情。第一屆的凱希大呼：「好像小型音樂會一樣，有種坐時光機回到當年的感覺～」不少粉絲也被這大陣仗震撼，激動留言「天啊！12年了」、「回憶殺啊」、「回憶滿滿的星光」、「我們時代的眼淚」，喚起大量感動回憶。

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