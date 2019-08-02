黃河形象大崩壞！遭排擠霸凌的邋遢宅男→極惡之人引殺機

▲2019桃園電影節開幕片《最乖巧的殺人犯》黃河變身崩壞宅男。（圖／桃園電影節提供）

記者林映妤／台北報導

2019桃園電影節8月23日開幕，並由台日兩片擔任開幕片，國片方面是《引爆點》導演莊景燊執導的最新犯罪劇情片《最乖巧的殺人犯》；日片則是攝影大師蜷川實花的《殺人餐廳》，另外閉幕片則是藍正龍處女作《傻傻愛你，傻傻愛我》。《最》片中，金鐘影帝黃河飾演被排擠霸凌的邋遢宅男，與過往形象差很大！

《最乖巧的殺人犯》受社會事件啟發，描述一名與母親和失智爺爺同住、迷戀動畫的宅男，為了買下限量動畫人偶向暗戀的女孩表達心意，竟讓自己惹上許多麻煩，甚至引來殺機。

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▲黃河演出宅男，從溫和靦腆變成極惡之人。（圖／桃園電影節提供）

故事巧妙結合動漫粉絲文化、邊緣人題材以及家庭衝突等議題，導演不僅為電影打造全新動漫角色「波比達」，黃河更在此片中完全跳脫過去形象，大膽演出被排擠霸凌的邋遢宅男，從一開始的羞澀靦腆，又隨著故事角色陷入崩壞，轉身成為他人眼中的極惡之人。「當你被忽視、被排擠、被拋棄，我們成為殺人犯的距離其實很近！」

另外蜷川實花第3部導演作品《殺手餐廳》，原著為日本恐怖小說家平山夢明於2010年出版的長篇小說，被讀者喻為不可能被影像化的創作。電影自開拍以來話題不斷，描述女主角是為錢誤入人間地獄打工的小蘿莉，來到一間從主廚到客人都是專業殺手的餐廳擔任服務生，退役的「殺手之王」老闆兼主廚訂下了進入此店不論是誰都要遵守的「服從主廚，否則格殺勿論！」、「只有殺手能進入」等3條鐵規。

▲▼《殺手餐廳》囊括華麗卡司。（圖／桃園電影節提供）

電影除了由日本超實力派演員藤原龍也演出主廚一角，其他出場的超個性殺手各個皆是台灣影迷熟知的人氣大牌明星如小栗旬、土屋安娜、窪田正孝、本鄉奏多等人。

過激的美食料理畫面，加上10位殺手10人10色的絢爛華服美術設計，結合打鬥對殺畫面，蜷川以鮮紅花瓣雨代替鮮血，大量噴發於片中，既唯美又絢爛。最後小蘿莉是否能從暗黑地獄裡安然下莊重返正常人間？喜愛重口味的影迷定不能錯過。

2019桃園電影節將於8月23日至9月1日舉行。