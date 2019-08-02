番外篇比正規精彩！《玩命關頭：特別行動》五顆星的爆米花電影

圖文／鏡週刊

比正規系列更精彩的番外篇，兩個幼稚大男人互補之餘，火花驚人。

當已累積八部的《玩命關頭》系列略顯疲軟，作為外傳獨立電影的《特別行動》讓影迷對這個「玩命宇宙」再度燃起興趣。從《玩命關頭7》的故事支線延續，巨石強森的探員路克哈柏斯和傑森史塔森的殺手戴克蕭被迫搭檔，性格迥異的兩人碰撞出1+1>2的歡樂度。

故事描述生化基因改造集團派出能力直逼超級英雄的布列斯頓，追殺軍情六處探員哈蒂，要拿回消滅世界等級的病毒；除了病毒絕不能落入壞人手裡，哈蒂且是戴克蕭的親妹妹；被高層指定合作的兩人，彼此有著嚴重心結，但也只好在不情願之下，攜手這個艱難任務。

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以搭檔間對立氣質來驅動故事趣味的前例已有太多，可《玩命關頭：特別行動》仍是其中佼佼者。乍看無腦爽片，卻對兩角色的關係下了工夫，從外貌的大隻佬vs.精瘦，到爽朗粗魯的美式vs.嚴謹有心機的英式，到想追人家妹妹的傢伙vs.護妹哥哥，兩人無休止的互尬互嗆效果十足。可迥異性格之下，卻又有所共通，目標相同、同樣孩子氣、獨行俠又有義氣，給出具說服力的友誼。

動作和特效場面淋漓極致，滿滿《不可能的任務》系列那種違反人體工學與物理學的奇觀；節奏掌握極好，一點不膩。兩個夠分量的客串和三個紮實彩蛋，表明對討好觀眾的不遺餘力。

兩個主角的文戲和武戲都無可挑剔，伊卓瑞斯艾巴飾演的反派也夠氣勢，撐得起的對壘；《不可能的任務6》「白寡婦」凡妮莎柯比，這回既是身手高強的冰山，又是被兩個男人照顧的小妹妹，魅力更甚。

87分 導演：大衛雷奇

演員：巨石強森、傑森史塔森、凡妮莎柯比、伊卓瑞斯艾巴、艾迪馬森

片長：135分鐘

級別：輔12級

上映日期：7月31日

影評

90分以上：神作！一定要膜拜

80～89分：佳作！不看就沒話題了

70～79分：普作！錢很多就看看吧

60～69分：爛作！避之大吉

60分以下：糞作！看完要洗眼睛



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