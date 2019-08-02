ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

番外篇比正規精彩！《玩命關頭：特別行動》五顆星的爆米花電影

圖文／鏡週刊

比正規系列更精彩的番外篇，兩個幼稚大男人互補之餘，火花驚人。

當已累積八部的《玩命關頭》系列略顯疲軟，作為外傳獨立電影的《特別行動》讓影迷對這個「玩命宇宙」再度燃起興趣。從《玩命關頭7》的故事支線延續，巨石強森的探員路克哈柏斯和傑森史塔森的殺手戴克蕭被迫搭檔，性格迥異的兩人碰撞出1+1>2的歡樂度。

故事描述生化基因改造集團派出能力直逼超級英雄的布列斯頓，追殺軍情六處探員哈蒂，要拿回消滅世界等級的病毒；除了病毒絕不能落入壞人手裡，哈蒂且是戴克蕭的親妹妹；被高層指定合作的兩人，彼此有著嚴重心結，但也只好在不情願之下，攜手這個艱難任務。

請繼續往下閱讀...

以搭檔間對立氣質來驅動故事趣味的前例已有太多，可《玩命關頭：特別行動》仍是其中佼佼者。乍看無腦爽片，卻對兩角色的關係下了工夫，從外貌的大隻佬vs.精瘦，到爽朗粗魯的美式vs.嚴謹有心機的英式，到想追人家妹妹的傢伙vs.護妹哥哥，兩人無休止的互尬互嗆效果十足。可迥異性格之下，卻又有所共通，目標相同、同樣孩子氣、獨行俠又有義氣，給出具說服力的友誼。

動作和特效場面淋漓極致，滿滿《不可能的任務》系列那種違反人體工學與物理學的奇觀；節奏掌握極好，一點不膩。兩個夠分量的客串和三個紮實彩蛋，表明對討好觀眾的不遺餘力。

兩個主角的文戲和武戲都無可挑剔，伊卓瑞斯艾巴飾演的反派也夠氣勢，撐得起的對壘；《不可能的任務6》「白寡婦」凡妮莎柯比，這回既是身手高強的冰山，又是被兩個男人照顧的小妹妹，魅力更甚。

87分
  • 導演：大衛雷奇
  • 演員：巨石強森、傑森史塔森、凡妮莎柯比、伊卓瑞斯艾巴、艾迪馬森
  • 片長：135分鐘
  • 級別：輔12級
  • 上映日期：7月31日

影評

  • 90分以上：神作！一定要膜拜　
  • 80～89分：佳作！不看就沒話題了
  • 70～79分：普作！錢很多就看看吧　
  • 60～69分：爛作！避之大吉
  • 60分以下：糞作！看完要洗眼睛
　


更多鏡週刊報導
【影評】《從前，有個好萊塢》　拿電影造夢，用暴力寫詩
【影評】《賭命大富翁》　另一種「寄生上流」
【影評】《出走巴黎》　以肉體承接　用語言背叛

推薦閱讀

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 凱蒂佩芮敗訴！　熱門單曲《黑馬》爆抄襲…遭判賠1650萬
  2. 亞莉安娜「鏡頭前」真的親下去！　連勾兩師弟曖昧三角戀
  3. 爆料被播出…女星「責怪節目組」　2天後神反轉：錯怪他們了
  4. S.H.E成軍18周年慶祝有譜了？Ella親曝「老東家」是進度關鍵
  5. 《星光大道》史上最狂合體！1到7班選手全來了　「80人團體照」逼哭粉絲：回憶殺
  6. 安七炫爆劈腿慣犯！主播女友崩潰：發現你和女人床照　渣男行徑曝光
  7. 黃河形象大崩壞！遭排擠霸凌的邋遢宅男→極惡之人引殺機
  8. 番外篇比正規精彩！《玩命關頭：特別行動》五顆星的爆米花電影
  9. DA PUMP出道23年靠「俗到帥」一首歌翻紅！日本國民舞曲還有這2首
  10. 超大咖偶像搭訕：我看過你的書　他驚呆嚇傻下一秒「獲得聯絡方式」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366