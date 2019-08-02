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DA PUMP出道23年靠「俗到帥」一首歌翻紅！日本國民舞曲還有這2首

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文／haji

出道至今已滿22年的唱跳團體DA PUMP，即將在這週末登上台北《超犀利趴 SUPER SLIPPA 2019 PART 10》音樂派對，他們去年發表的〈U.S.A.〉紅遍大街小巷，洗腦的旋律及歌詞，搭配上簡單易學的舞蹈，讓日本掀起一股「全民跳舞」的社會現象。

以前星野源的〈戀〉、AKB48〈戀愛的幸運餅乾〉也都曾引領風潮，這些舞蹈更是日本人在年末的忘年會上（註：類似台灣尾牙）大家都會表演的歌曲，今天就帶各位一起來看看，過去曾在日本造成「全民跳舞旋風」的歌曲！

DA PUMP〈U.S.A.〉

DA PUMP於2018年推出的〈U.S.A.〉，以魔性的舞蹈搭配上洗腦的歌詞，復古卻又不失帥氣的風格，被許多網民笑稱「ダサカッコイイ！（俗到很帥！）」這首歌的「傳跳度」高到連指原莉乃、岡村隆史等藝人都跟著跳。同年DA PUMP也因〈U.S.A.〉熱潮，睽違16年再度登上紅白歌合戰，看著台下的觀眾跟著他們一起跳舞，就知道這首歌真的是「國民舞曲」！

KKBOX前陣子也於J嗑船長的IG上調查發現，儘管有許多台灣年輕歌迷對DA PUMP不熟，但他們卻對〈U.S.A.〉感興趣，更有高達82%的年輕人表示比起DA PUMP早期的溫柔情歌，更喜歡現在〈U.S.A.〉的洗腦風格。本週末他們將於台北開唱，不少粉絲已經準備好跟著他們一起大跳「come on 北鼻阿妹莉卡」了！

星野源〈戀〉

星野源2016年為主演日劇《月薪嬌妻》所撰寫的主題曲〈戀〉，MV當中舞者所跳的「戀舞」簡單又可愛，搭配上日劇高收視率的加持，隨即在網路上刮起一股模仿「戀舞」的風潮，當時在各大公司尾牙也都可以看到大家都在跳戀舞，就連美國駐日大使也曾跳過，簡直是國民歌曲。

但2017年時，星野源的唱片公司宣布，因為著作權的關係，任何在網路上使用到〈戀〉音源的影片都必須要撤銷，不少人認為唱片公司過河拆橋，賺到流量就翻臉不認人，對此做法感到十分不滿。

唱片公司宣布下架所有與〈戀〉相關影片。圖片翻攝自SPEEDSTAR RECORDS官網

AKB48〈戀愛的幸運餅乾〉

AKB48在2013年發行的單曲〈戀愛的幸運餅乾〉，除了抓耳的歌詞及旋律外，簡單好上手的舞蹈也讓大家開始模仿，加上經紀公司不斷推廣「大家把一起跳的影片上傳至官方」的活動，從計程車司機到餐廳服務員，全民都在跳，並藉由粉絲、電視台、地方政府的大力宣傳，讓〈戀愛的幸運餅乾〉在當時造成「全民跳舞」社會現象，也成為了AKB48的百萬銷售單曲之一。

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DA PUMP, 星野源, AKB48, 日韓風

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