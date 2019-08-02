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《漢娜的遺言》第三季首波預告就出現喪禮　「關鍵要角」確定死亡！

記者蕭采薇／綜合報導

Netflix原創影集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）改編自傑伊艾夏的人氣同名小說，講述一起校園霸凌案，並深刻探討包括霸凌、性侵、毒品青少年議題。第三季即將在八月底上架，首波預告更是直接點出，將有「關鍵要角」死亡。

▲▼《漢娜的遺言》第三季預告。（圖／翻攝自Netflix）

▲《漢娜的遺言》第三季將於月底上線。（圖／翻攝自Netflix）

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在《漢娜的遺言》第一季中造就漢娜自殺，並強暴了潔西卡的布萊斯沃克（Bryce Walker），在第三季預告中卻被宣告死亡。隨著預告片一鏡到底的鏡頭，最終聚焦在一副黑色大棺木，布萊斯的遺照上，明確的點出本季的主軸就是布萊斯之死。

▲▼《漢娜的遺言》第三季預告。（圖／翻攝自Netflix）

▲《漢娜的遺言》第三季首波預告就出現喪禮場景。（圖／翻攝自Netflix）

布萊斯在影集中是罪大惡極的反派角色，卻因為父母有著崇高的社經地位，而不用受到法律等制裁，以此預告片公開後，不少戲迷大快人心的喊道：「惡人終於死了！」但也有人認為事情恐怕沒這麼單純，背後或許又牽扯更多複雜劇情，因此更期待新一季的上架。

▲▼《漢娜的遺言》第三季預告。（圖／翻攝自Netflix）

▲《漢娜的遺言》要角布萊斯沃克在第三季預告中被宣布死亡。（圖／翻攝自Netflix）

《漢娜的遺言》第三季將於8月23號正式上線，且Netflix官方也已正式宣佈正在製作第四季，而第四季也將會是整部影集的「最終季」告別之作。同時，Netflix也宣布將刪減第一季中的自殺場景，避免爭議畫面影響青少年。

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