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超大咖偶像搭訕：我看過你的書　他驚呆嚇傻下一秒「獲得聯絡方式」

記者林映妤／台北報導

當一名立志成為詩人與作家的高中生，被父親的期待與社會歧視壓得喘不過氣來的時候，「工人皇帝」布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）的音樂給了他力量，讓他看見生命的無限可能與追求夢想的勇氣。

這個真實故事就發生在知名作家薩費茲曼佐（Sarfraz Manzoor）身上，他的成長故事讓導演古蘭德恰達（Gurinder Chadha）與搖滾歌手布魯斯史普林斯汀感到驚豔，《炫目之光》2日釋出影片訴說了這段真實故事被翻拍成電影的歷程。

▲▼《炫目之光》。（圖／華納兄弟影業提供）

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▲《炫目之光》改編自薩費茲曼佐的回憶錄。（圖／華納兄弟影業提供）

薩費茲曼佐回顧自己能夠順利走上作家之路，多虧布魯斯史普林斯汀的音樂在他最灰心喪志的時候給了他能量。

2007年薩費茲曼佐把自己年輕時的回憶寫成一本書《來自貝瑞公園的問候》，並將它寄給導演古蘭德恰達，古蘭德恰達在字裡行間完全能夠感覺對方內心的痛苦與掙扎，「我知道如何將它改編成電影，一個無名小卒起身對抗整個社會視為『常態』的故事是我最拿手的題材，同時，布魯斯史普林斯汀的歌曲也不像一般的音樂，他的歌詞撫慰大環境中的小人物，這兩者結合能成為一個很有力量的故事，但前提是如果布魯斯史普林斯汀不喜歡，這部電影將不會付諸實行！」

▲▼《炫目之光》。（圖／華納兄弟影業提供）

▲《炫目之光》導演古蘭德恰達促成了這一樁美事。（圖／華納兄弟影業提供）

巧合的是，同一年，古蘭德恰達受邀參加《承諾：陰暗的城市邊緣》首映會，並帶著薩費茲曼佐一起出席，她知道布魯斯也應邀，2人站在人群旁等待，當布魯斯穿過人群時，他一眼就認出這個曾經出現在超過150場演唱會第一排的頭號歌迷，他停下腳步說：「你的書非常動人！」

布魯斯竟然看了他的書！薩費茲驚訝得說不出話，古蘭德立刻接話：「我想把故事拍成電影，但我們需要你的支持才行。」他說：「聽起來不錯！」並指向經紀人：「我們保持聯絡。」

▲▼《炫目之光》。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《炫目之光》傳達出「夢想一定會實現」的勇氣。（圖／華納兄弟影業提供）

▲▼《炫目之光》。（圖／華納兄弟影業提供）

接下來古蘭德恰達與薩費茲曼佐一起工作了5年，直到2012年，導演才將腳本寄給布魯斯史普林斯汀，2人很緊張，不知道布魯斯是否還記得他們、記得這件事，很快地，他們收到回覆，布魯斯說：「劇本我很喜歡，放手去拍吧！」這才讓導演古蘭德恰達與薩費茲曼佐真正鬆了一口氣。

薩費茲表示：「這聽起來像是最瘋狂的事情，有一個全然改變你一生的音樂家，他不但認識你，還願意花時間讀你寫的書與劇本，這是我一輩子作夢也無法想像的事！」古蘭德恰達也補充：「《炫目之光》就是要闡述夢想可能成真。」薩費茲表示，「重點在於希望，如何抱持希望去發揚人生，就像電影中說的，別讓世界的嚴酷阻擋你，放棄自己最美好的一面 。」《炫目之光》8月16日上映。

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