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《從前，有個好萊塢》童星是梅莉史翠普？昆汀彩蛋埋了25年

記者林映妤／台北報導

昆汀塔倫提諾（Quentin Tarantino）新片《從前，有個好萊塢》是他寫給電影的情書，如今也成為影迷的尋寶圖，有影迷們開始二刷、三刷電影，除了要體驗或重溫當年好萊塢一時無兩的璀璨風華之外，更從電影裡的蛛絲馬跡找出真實好萊塢歷史的對照！

不只台灣影迷樂於找彩蛋，國外甚至有影迷網站整理出42個彩蛋與有趣背景整理，包括電影裡「迷之男聲」原來是電影裡因為打傷李小龍而將布萊德彼特角色逐出《青蜂俠》劇組的替身領班寇特羅素（Kurt Russell）負責旁白！

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／双喜提供）

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▲《從前，有個好萊塢》有許多彩蛋等影迷一一挖掘。（圖／双喜提供）

《從前，有個好萊塢》片尾彩蛋之一是由李奧納多狄卡皮歐的角色，在鏡頭前錄製的香菸廣告。戲中的「紅蘋果香菸」雖是虛構的產品，卻一路出現在《追殺比爾》、《8惡人》等片，就連25年前的《黑色追緝令》裡，就可見鄔瑪舒曼性格十足地拿起菸盒，成為「昆汀電影宇宙」裡橫跨4分之一世紀，讓影迷發掘的電影彩蛋！

李奧納多在電影裡擺酷為了拍攝廣告，拍畢後卻立刻翻臉，為了廣告立牌裡他的肖像有雙下巴而大抓狂，但不幸的是李奧納多日前在紅毯與影迷的自拍照，正因為雙下巴太搶戲而被網友笑虧「直男自拍的死亡角度」而在網路瘋傳，電影彩蛋竟然成真！

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》影迷找出許多疑點引爆討論。（圖／双喜提供）

▲▼《從前，有個好萊塢》李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比。（圖／双喜提供）

另外片中與過氣掙扎的李奧納多有交心時刻的9歲小女孩童星角色，也被網友熱議角色本尊正是好萊塢戲劇奇蹟—梅莉史翠普童年。雖然梅姨的演技已可被封為「梅神」等級，但細心的網友指出1949年出生的梅姨，在電影中的年代已經20歲，在1969年時她甚至還沒入行！

這個誤解應該是出自李奧納多在臉書直播時與導演用「小梅莉」形容這個「很會演戲的小童星」角色傳開，實際上飾演這個角色的童星演員茱利亞巴特斯（Julia Butters）受訪時說明在開拍前被要求看當年的影集揣摩戲中的演員，更加證明此角色並非以梅姨為藍本，間接破除了傳言。

▲▼《從前，有個好萊塢》茱莉亞巴特斯。（圖／翻攝自IG／推特／茱莉亞巴特斯）

▲《從前，有個好萊塢》茱莉亞巴特斯。（圖／翻攝自IG／推特／茱莉亞巴特斯）

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