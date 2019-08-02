趙麗穎產後「復工日期」曝光！　時隔1年…北京首亮相

記者傅家妤／綜合報導

大陸女演員趙麗穎與馮紹峰結婚後，於3月生下兒子「泡泡」，之後便專心在家照顧小孩，鮮少公開亮相，讓粉絲想念不已。他的工作室日前曬出一張圖片，上面曝光了她將於8月復工，不過並未寫下確切日期，時隔一天才公開了她產後的首場活動是在22日。

▲趙麗穎生下兒子後就鮮少亮相。（圖／翻攝自微博／馮紹峰）

請繼續往下閱讀...

趙麗穎自3月生下兒子後，就未曾出席公開活動，雖然仍會透過社群網站分享日常生活點滴，但都未曾曬出露臉照，近況讓人好奇，粉絲也紛紛喊話希望她可以盡快復工，她的工作室1日就在微博上曬出一張圖片，並發文暗示女神即將復工：「不負等待，重逢有時，感謝長久守候。」附上的圖片除了標註「趙麗穎」，還寫著「八月啟，新景至。8月ˍ日，重逢有期。」

▲趙麗穎工作室先前預告女神即將回歸。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）

雖然知道復工日將落在8月，但日期卻是空白的，讓一眾粉絲崩潰不已。不過時隔一天，某品牌就公開同一張圖片，並將確切日期填上，並在發文中公布，該場活動就是趙麗穎產後的首次亮相，時間是8月22日，地點則是在北京，隨後趙麗穎的工作室也轉發了該則發文，「等待重逢，北京見！」

▲趙麗穎確定在22日回歸。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）



事實上，趙麗穎拍完《知否？知否？應是綠肥紅瘦》後，就在2018年4月宣布進入「休整期」，調整工作量，除了一些早已接下的活動外，就一直未有新的工作，隨後結婚生子，更是神隱多時，如今時隔1年多，終於要再度回歸，粉絲都興奮不已，「終於可以見到我們穎寶了」、「還 要等20天，太久了，度日如年啊」，掀起不少熱議。

▲趙麗穎工作室發文。（圖／翻攝自微博／趙麗穎工作室）