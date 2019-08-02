凱蒂佩芮敗訴！　熱門單曲《黑馬》爆抄襲…遭判賠1650萬

記者鄭又菡／綜合報導

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）在2013年發行的單曲《黑馬》（Dark Horse），節奏被控抄襲饒舌歌手馬庫斯格雷（Marcus Gray，又稱Flame）的《歡樂之聲》（Joyful Noise），加州洛杉磯法院陪審團認定天后有抄襲之嫌，判賠高達55萬美元（約新台幣1,650萬元）的賠償金。

據英媒《英國廣播公司新聞》（BBC）指出，對於歌曲的抄襲指控，凱蒂佩芮開庭時解釋《黑馬》是首原創歌曲，且與共同創作者Juicy J都表示，沒有聽過《歡樂之聲》此首歌，更不知道馬庫斯格雷這位歌手，認為兩首歌的節奏很常見，因此無法得到版權保護。但馬庫斯格雷則認為被抄襲的「16秒純音樂段落」，是屬於歌曲很重要的部分。

▲凱蒂佩芮熱門單曲《黑馬》遭指控抄襲。（圖／翻攝自凱蒂佩芮YouTube）

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經過長達一週的審理後，由9名成員所組成的陪審團裁定《黑馬》與《歡樂之聲》，這兩首歌的節奏相似度其高，已構成侵權行為。

其實，凱蒂佩芮的單曲《黑馬》曾在告示牌百大單曲榜（Billboard Hot 100）上奪得冠軍，還是2014年全球第2熱門歌曲，因此法院裁判要求從此首歌曲的收益中，支付馬庫斯格雷55萬美元（約新台幣1,650萬元）的賠償金額，而製作人及其他合作方則將支付270萬美元（約新台幣8,100萬元）。她的律師表示，如果辯護動議沒有被駁回，他們仍打算再上訴。

▲法院認定凱蒂佩芮侵權，判賠1,650萬元。（圖／翻攝自凱蒂佩芮IG）

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