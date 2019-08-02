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梧桐妹遭酸民轟5天關微博！修杰楷力挺她「保護自己」：很棒啊

記者林奕如／台北報導

修杰楷對老婆賈靜雯和前夫所生梧桐妹（Angel）視如己出，日前梧桐妹開通微博帳號，不到5天，就因為爸爸被攻擊而決定關閉帳號，他對此表示：「很棒啊！」他支持梧桐妹保護自己，「我覺得她很棒的原因是，她決定關掉微博，然後告訴大家為何要關起來，是因為這些覺得不舒服的感受。」

▲修杰楷。（圖／iROO提供）

▲修杰楷出席一日店長活動。（圖／iROO提供）

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修杰楷2日一身白西裝，出席iROO一日店長活動，吸引不少女粉到場搶拍照，他和賈靜雯育有咘咘、BO妞2個女兒，也對大女兒梧桐妹十分照顧，6月才出席梧桐妹上海畢業典禮。梧桐妹日前開通微博，不到5天就關閉，修杰楷一臉嚴肅表示：「我覺得現在世代不像我們小時候，小時候最多是校園霸凌，現在更多是網路霸凌，不用付太多責任的話語去霸凌，以他們現在年紀，是需要保護自己，讓大家知道自己在想什麼。」

▲修杰楷。（圖／iROO提供）

▲修杰楷對於梧桐妹關微博一事表示支持。（圖／iROO提供）

他也希望梧桐妹能夠保護自己，「我們世代跟現在世代確實很大不一樣，我在她那年紀沒有網路手機，不會有網路朋友，沒有辦法用我觀點去建議。如果是我會選擇保護自己，不要去使用是最直接方法，真的使用，就不用太在意這些言語。」

▲梧桐妹14歲生日…賈靜雯PO「無碼影片」！　修杰楷急伸手幫遮臉。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）

▲修杰楷、賈靜雯6月飛上海參加梧桐畢業典禮。（圖／翻攝自賈靜雯Instagram）

修杰楷也建議，若要開設個人社群平台，不用太在意網友言論，「在我自己平台，都是我個人抒發生活想傳達東西，有一些攻擊字眼、言語，如果太在意，就用法律途徑去解決，不用在意的話，就算了，什麼都在意太辛苦了，或是叫她留言功能關掉。」

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修杰楷, 賈靜雯, 咘咘, Bo妞, 媽媽是超人, 梧桐妹, Angel

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