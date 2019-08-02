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周震南前衛穿搭　「全罩式防毒面具帽」從頭包到脖子…網笑：防曬很到位！

記者阮巧雯／綜合報導

19歲大陸男星周震南，曾是南韓娛樂公司JYP練習生，如今以第一名好成績從陸選秀節目脫穎而出，更與其他參賽者組成男子歌唱團體。他年紀輕輕除了唱功驚人，對時尚也很有自己一套想法，風格頗具特色，近日在機場被拍到頭戴類似「全罩式防毒面具」帽，照片一曝光，引起網友熱議。

▲▼周震南穿搭風格頗具個人特色。（圖／翻攝自微博／R1SE-周震南）

▲周震南年僅19歲，就以第一名好成績從歌唱選秀節目脫穎而出。（圖／翻攝自微博／R1SE-周震南）

照片中，周震南一身簡單休閒打扮，穿了件純白圖樣上衣，但頭上卻戴著看起來像「防毒面具」的黑色全罩式帽子，還自帶防風眼鏡，一路從頭遮到脖子，包得密不透風，僅剩一個小洞露出嘴巴。

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▲▼周震南前衛機場穿搭照曝光，馬上引起熱議。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

▲周震南前衛機場穿搭照曝光，馬上引起熱議。（圖／翻攝自微博／芒果娛樂）

只能說在炎炎夏日，防曬效果100％，不少粉絲看了笑說：「不說我都差點沒認出來這是周震南」、「我就想知道是誰認出他的，佩服佩服」、「只能說這個防曬做得很到位」。

▲▼周震南穿搭風格頗具個人特色。（圖／翻攝自微博／R1SE-周震南）

▲周震南穿搭風格頗具個人特色，自己也發文分享。（圖／翻攝自微博／R1SE-周震南）

其實周震南每次私服照曝光，極具個人特色造型，都會引起廣大討論。像是他先前身穿日本知名品牌襯衫，但上面有裸體和臀部等圖樣，可能礙於未滿20歲，擔心過於大膽前衛引起議論，就「自行加工」把暴露圖案縫上布料遮起，可愛行為讓網友笑翻表示：「太優秀了！」

▲周震南。（圖／翻攝自微博／R1SE-周震南、VOGUE）

▲周震南DIY馬賽克，把襯衫裸露圖案縫上布。（圖／翻攝自微博／R1SE-周震南、VOGUE）

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周震南, 創造營2019, R.1.S.E

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