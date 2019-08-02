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郭修彧連續感冒一個月「天天只睡4小時」　方泂鑌送暖！

▲▼方泂鑌,郭修彧。（圖／妮樂佛提供）

▲方泂鑌送上枇杷膏替郭修彧打氣。（圖／妮樂佛提供）

記者關韶文／台北報導

創作歌手郭修彧2日舉辦新專輯《盲點》音樂會，同樣來自馬來西亞的前輩方泂鑌，特地前來力挺站台，阿鑌知道郭修彧近期忙到重感冒，險些失聲，貼心帶來有名的枇杷膏，給她潤喉，希望她開唱黃鶯出谷、「可以餘音繞樑、三日不歇！」

記者會上，郭修彧的爸爸、媽媽及二哥特別從馬來西亞飛到台灣，來為郭修彧加油打氣，此外，二哥郭修篆也將為其導演的電影《光》在台上映宣傳。郭修彧這回感冒近1個月，「晚上呼吸道會嗆起來，所以都睡不好，常常睡一小時就醒過來，整夜反覆好幾次，所以每天大概都只睡4小時左右，媽媽有提供花草茶讓我舒緩。」

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郭修彧說感冒大概好了九成，「唱歌要使力和音準時，還無法控制得很好。」也開心說戴佩妮有分享心法，強調越擔心會越難好，要告訴自己一定會好起來，自己的心態要調整，「你想要好了，很快就會好起來，定時服藥、吃飯，就會很快康復。」

大馬前輩方泂鑌為新專輯忙得焦頭爛額，也排除萬難來為Shio站台，他帶來有名的枇杷膏希望對她嗓音有幫助，阿鑌解釋枇杷膏上面厚厚一層白色粉末是干貝粉，讓全場都驚呼高檔。和方泂鑌在大馬娛協獎認識，當時由阿鑌手上拿到獎項，也在大馬歌手的音樂會上遇到彼此，雙方都希望之後有更多機會可以多交流。

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