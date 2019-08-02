ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

甜美網紅自拍…黃曉明靠過來「臉瞬間變三角形」！　被濾鏡嚇傻：這什麼？

記者李湘文／綜合報導

藝人黃曉明有著俊帥外型，最近跟大陸網紅「阿純」合體拍影片，帥氣笑著走到鏡頭前，卻一下子被濾鏡變成瞳鈴眼、錐子臉，顯得特別不合比例，立刻退後驚呼：「這是什麼？」變形程度之大，引來網友熱烈討論！

▲黃曉明跟網紅拍影片，臉變倒三角形。（圖／翻攝自微博／阿純身高191、黃曉明工作室）

▲黃曉明跟網紅阿純一起拍影片。（圖／翻攝自微博／阿純身高191、黃曉明工作室）

黃曉明近日忙著宣傳新電影《烈火英雄》，抽空跟網紅阿純一起拍了影片，被網友截下來分享到網路上。阿純其實是男兒身，以穿女裝、開誇張濾鏡為特色，面對鏡頭時顯得甜美可人，然而這回讓黃曉明加入，畫風瞬間變得不一樣！

請繼續往下閱讀...

影片中，黃曉明聽到阿純呼喊「過來跟我合照」，便走過來坐在鏡頭前，一開始只有美肌效果，誰料2秒之後，立刻被濾鏡放大眼睛、削尖下巴，整張臉變形成倒三角。他自己也瞪大眼睛，吃驚指著鏡頭：「這是什麼？！」

▲黃曉明跟網紅拍影片，臉變倒三角形。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明走到鏡頭前，臉變成倒三角形。（圖／翻攝自微博）

這一段影片曝光，不少網友受到濾鏡效果衝擊，大呼「明星真的不適合濾鏡，都變蛇精臉了」、「太可怕了，想想那些網紅關了濾鏡會變什麼樣子」、「所以那些瘋狂給美女主播刷禮物的人，你們什麼時候能醒一醒」、「網紅全靠特效濾鏡」，討論超熱烈。

▲黃曉明跟網紅拍影片，臉變倒三角形。（圖／翻攝自微博／阿純身高191）

▲阿純日常模樣和濾鏡下的差別頗大。（圖／翻攝自微博／阿純身高191）

事實上，阿純向來就是以誇張濾鏡為特色，藉由日常黝黑男性外型和鏡頭前「甜美正妹」的反差，提醒大家上網交友要小心，畢竟網路不真實，外型都可以靠化妝、穿著和濾鏡來改變，一個不小心就很容易受騙。

推薦閱讀

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

男友伸手撩閨蜜瀏海…機場丟包袁艾菲！　首曝分手原因…網全氣炸

男友伸手撩閨蜜瀏海…機場丟包袁艾菲！　首曝分手原因…網全氣炸

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

三上悠亞一抬手...比基尼肉色物體蹦出！高橋聖子打開LINE傻眼

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

男友伸手撩閨蜜瀏海…機場丟包袁艾菲！　首曝分手原因…網全氣炸

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黃曉明

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 番外篇比正規精彩！《玩命關頭：特別行動》五顆星的爆米花電影
  2. DA PUMP出道23年靠「俗到帥」一首歌翻紅！日本國民舞曲還有這2首
  3. 超大咖偶像搭訕：我看過你的書　他驚呆嚇傻下一秒「獲得聯絡方式」
  4. 陳為民鬼月說鬼遇阿飄！ 一講完戎祥...超靈異起雞母皮
  5. 《漢娜的遺言》第三季首波預告就出現喪禮　「關鍵要角」確定死亡！
  6. 趙麗穎產後「復工日期」曝光！　時隔1年…北京首亮相
  7. 《從前，有個好萊塢》童星是梅莉史翠普？昆汀彩蛋埋了25年
  8. 信揪百位歌迷「冰島信招待」！急甩肉誓言每首歌都拍MV
  9. 梧桐妹遭酸民轟5天關微博！修杰楷力挺她「保護自己」：很棒啊
  10. 「螢火蟲電影院」壓軸前進新北！週末免費看、錯過等一年

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366