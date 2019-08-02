甜美網紅自拍…黃曉明靠過來「臉瞬間變三角形」！　被濾鏡嚇傻：這什麼？

記者李湘文／綜合報導

藝人黃曉明有著俊帥外型，最近跟大陸網紅「阿純」合體拍影片，帥氣笑著走到鏡頭前，卻一下子被濾鏡變成瞳鈴眼、錐子臉，顯得特別不合比例，立刻退後驚呼：「這是什麼？」變形程度之大，引來網友熱烈討論！

▲黃曉明跟網紅阿純一起拍影片。（圖／翻攝自微博／阿純身高191、黃曉明工作室）

黃曉明近日忙著宣傳新電影《烈火英雄》，抽空跟網紅阿純一起拍了影片，被網友截下來分享到網路上。阿純其實是男兒身，以穿女裝、開誇張濾鏡為特色，面對鏡頭時顯得甜美可人，然而這回讓黃曉明加入，畫風瞬間變得不一樣！

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影片中，黃曉明聽到阿純呼喊「過來跟我合照」，便走過來坐在鏡頭前，一開始只有美肌效果，誰料2秒之後，立刻被濾鏡放大眼睛、削尖下巴，整張臉變形成倒三角。他自己也瞪大眼睛，吃驚指著鏡頭：「這是什麼？！」

▲黃曉明走到鏡頭前，臉變成倒三角形。（圖／翻攝自微博）

這一段影片曝光，不少網友受到濾鏡效果衝擊，大呼「明星真的不適合濾鏡，都變蛇精臉了」、「太可怕了，想想那些網紅關了濾鏡會變什麼樣子」、「所以那些瘋狂給美女主播刷禮物的人，你們什麼時候能醒一醒」、「網紅全靠特效濾鏡」，討論超熱烈。

▲阿純日常模樣和濾鏡下的差別頗大。（圖／翻攝自微博／阿純身高191）

事實上，阿純向來就是以誇張濾鏡為特色，藉由日常黝黑男性外型和鏡頭前「甜美正妹」的反差，提醒大家上網交友要小心，畢竟網路不真實，外型都可以靠化妝、穿著和濾鏡來改變，一個不小心就很容易受騙。