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Teresa日本出道！　回台接演「客家電視台」女主角

▲▼Teresa。（圖／樂迷國際提供）

▲Teresa接演客家電視台女主角。（圖／樂迷國際提供）

記者關韶文／台北報導

「十頭身女神」Teresa特蕾沙的最新中日文單曲《想念是種幸福》ＭＶ首度公開亮相，這首日文與中文交織而成的歌曲，將在台灣和日本上架，在台灣的音樂圈相對多元對於中日語夾雜的歌曲司空見慣，但對日本音樂圈卻是創舉，因為台灣人打進日本市場不易，想藉由這首歌，讓台灣女孩特蕾沙更被矚目。

日前Teresa特蕾沙在代代木公園舉辦的「2019台灣嘉年華」擔任演出嘉賓，並被活動單位選為視覺形象大使，大型看板宣傳物在原宿、代代木到處可見。活動中除了演唱新歌之外，特別挑選魏如萱的《你啊你啊》，活動中不忘為台灣宣傳，推薦日本粉絲來台「三要」，特蕾沙說：「食物要吃麻辣火鍋、甜食冰品要吃芒果冰，頭皮舒壓最佳去處，大推台灣的坐式洗髮在地美容院，這三個真的都要搜集齊全，品嚐真正台灣味。」

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▲▼Teresa。（圖／樂迷國際提供）

▲▼Teresa歌而優則演。（圖／樂迷國際提供）

▲▼Teresa。（圖／樂迷國際提供）

除了歌手身份之外，特蕾沙最近接演客台大戲《四分之三》擔任女主角，不會客語的她拼命記客語台詞，讓她覺得備感壓力，她分享客語跟粵語真的有些相近，講到會錯亂。因為故事背景講述921當地災後的重建，受災戶失去親人如何重拾對生活的盼望，並追尋幸福的勇氣。

大部分的場景在山區拍攝，山區蚊蟲猛烈攻勢，使用防蚊液跟洗澡一樣，但仍逃不過小黑蚊的攻擊，全身起癢無比。被問到和男主角感情戲戶動的部分，特蕾沙說：「有一場戲是男主練騎單車跌倒，我要去扶他，結果自己卻把男主角撲倒，事實上是NG，然後被導演說加戲加得好，自己很不好意思。再來就是蚊子實在太多了，在對台詞的時候看到男主角臉上有蚊子，正在猶豫是否要幫他打蚊子，思考之後，決定呼他巴掌後來打了滿臉血，男主角有嚇到不解我為何要打他，後來看到我手上蚊子的屍體才恍然大悟。」

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