《101》廉價椅回收給TWICE、MAMAMOO　粉絲氣炸：腰受傷怎辦

記者吳睿慈／綜合報導

南韓頒獎典禮MGMA第一屆於1日在首爾舉行，TWICE、MAMAMOO、Pentagon、AB6IX、ITZY等團體出席，藝人被安排坐在舞台旁，卻被發現貴賓椅是節目《PRODUCE X 101》給練習生坐的椅子，令網友氣憤表示「偶像腰痛的話你負責嗎」、「怎麼連買椅子的經費都沒有」。

▲▼MGMA頒獎典禮藝人坐的椅子是《101》拿來的。（圖／翻攝自韓網、Mnet）



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MGMA第一屆於1日在首爾舉行，團體TWICE、MAMAMOO、Pentagon、AB6IX、ITZY、IZ*ONE共襄盛舉，天團防彈少年團雖沒到場，但氣勢如虹拿下6個獎座，他們透過影片問候向粉絲道謝，活動精彩絕倫。然而，當天活動從台灣時間6點開始辦到9點半左右，有粉絲透過直播發現，幾位偶像都是坐在塑膠材質的椅子上，且該椅子正是從節目《PRODUCE X 101》搬來的道具，椅子背面還貼有數字的痕跡，粗糙的道具引起許多歌迷不滿。

▲▼MGMA椅子上還有明顯痕跡。（圖／翻攝自韓網、Mnet）



事實上，節目《PRODUCE X 101》與MGMA頒獎典禮主辦方皆為Mnet，道具互用雖然不意外，但也有粉絲精準點出問題，認為椅子材質不好，若偶像長時間坐在這麼硬的椅子上，腰會受不了，希望主辦單位改進。