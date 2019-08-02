哈林：蕭敬騰前期排練時間少！　「第一次對戲後…」

記者關韶文／台北報導

由庾澄慶（哈林）、蕭敬騰（老蕭）、馬念先、旺福主唱姚小民與Erika劉艾立領銜主演的全新奇幻音樂喜劇《西哈遊記－魔二代再起》，近期緊鑼密鼓來練中，而這幾週陸續在官方的粉絲專頁發布幕後花絮影片，讓觀眾在進劇場觀賞演出前，一睹排練的精彩畫面！

花絮中，哈林和老蕭兩人在排戲的空檔之餘，在一旁進行對唱歌曲的對Key。其中一首《就你最會，就你最懂》，是劇中孫悟空（哈林飾演）與火孩兒（老蕭飾演）初次相遇的對唱曲，充滿挑釁的歌詞與多次轉音，將場上一觸即發的衝突淋漓盡致的呈現，是劇中的一段重要高潮，但也十分挑戰現場演唱的功力。所以花絮影片一曝光後，就引發許多網友紛紛留言「這首歌也太難唱了」、「太帥了」、「期待看到現場演出」、「兩人的頑童魂、音樂魂都跑出來了」、「世紀合體」。

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▲▼蕭敬騰、哈林為音樂劇排練。（圖／公關照）

哈林也在接受媒體訪問時透露，因為老蕭前期可以參與排練的時間比較少，所以他其實一直對這樣的狀況感到有點緊張，但都沒有特別跟製作團隊提出；直到現場跟老蕭對過戲、對過歌，發現老蕭就算是首度參與音樂劇的排練，狀態也十分好，才放下心中的大石，所以在花絮影片中，兩人一練完劇中難度偏高的歌曲之後，哈林也開心大跳，直喊「收工！」。

日前兩人在進行網路直播時，老蕭也坦白自己其實很緊張，「因為音樂劇的工作模式不同於演唱會，是需要跟所有人緊密相扣在一起的」，該如何在舞台上與其他演員、舞者交手，是他這次覺得最困難的一個部分。老蕭也提到，一開始在讀劇本的時候，就覺得這是一個非常深刻的故事，而且「每一位參與其中的演員都非常優秀，實際參與排練之後，我越來越愛這一齣劇了！」，更指出自己現在最希望的就是能「跟上大家的腳步」。