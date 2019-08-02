成功嫁偶像認愛…星夫秒被抓包劈腿！　她沉默7天說話了

記者傅家妤／綜合報導

34歲男星張致恒8月底宣布娶粉絲雯雯，沒想到認愛發文一PO出，他就被「女友們」接連出面控訴劈腿，疑似同時腳踏5條船，掀起不少熱議。未婚妻雯雯事發後也一直保持沉默，直到2日才在IG上首度發聲，稱已了解事情的全經過，將會給對方機會，「希望大家能給我們空間，這次是我們兩人重要的一課。」

▲張致恒認愛秒被前女友們出面控訴劈腿。（圖／翻攝自IG／張致恒）

張致恒連日被爆出花心史，與搭檔關智斌的演唱會也遭到擱置，日前他在IG上發表道歉聲明，「「我很後悔辜負了Kenny（關智斌）、公司。我的惡行傷害了所有人，即使對每位被傷害的人道歉，亦不會得到原諒。」並承諾會改過自新，往後將會做一個負責任的人，好好照顧未婚妻及寶寶。

請繼續往下閱讀...

▲張致恒道歉。（圖／翻攝自IG／張致恒）



事情發酵近1個星期後，而張致恒的未婚妻雯雯在2日凌晨也在個人IG上發聲，透露事發後已經了解了事情的來龍去脈，在深思熟慮後，她也決定原諒對方：「最重要的是兒子的成長，希望大家能給我們空間，這次是我們兩人重要的一課，這段期間，我們共同經歷情緒的起伏，只希望給爸爸盡責任陪伴寶寶成長，既然決定邁向人生另一個階段，我們會共同做好父母的責任，給予彼此幸福溫暖，照顧好我們的兒子。」從內文可以看出，她似乎已經原諒了老公。

▲張致恒未婚妻發文。（圖／翻攝自IG／雯雯）