直擊／w-inds.來了！橘慶太嗨炸拿手機自拍　鐵粉捕獲「大咖歌姬」

記者吳睿慈／台北報導

日本天團w-inds.睽違5年襲台，他們2日帶著師弟團Lead於下午抵達松山機場，橘慶太開心地拿起手機自拍，先將鏡頭朝著自己，接著又往粉絲方向拍，面對400名鐵粉到場接駕，一行人興奮之情溢於言表。

▲w-inds.、Lead抵台。（圖／記者張一中攝）



w-inds.、Lead此趟為了「超犀利趴」訪台，緒方龍一打頭陣走在最前方，當聽見歌迷爆出激烈尖叫聲，他們臉上藏不住笑容，不斷對著四面八方的歌迷揮手，橘慶太更開心地拿起手機錄下這一刻，連慢慢步行上車的過程都在錄影，還開啟福利握住歌迷小手，師弟Lead則是穿著黑色系列的打扮，乖乖地跟在後方。

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▲▼橘慶太很嗨，不斷拿手機自拍，出去還跟粉絲握手。（圖／記者張一中攝）

▲緒方龍一打頭陣走前方。（圖／記者張一中攝）



松山機場2日相當熱鬧，早上DA PUMP率先抵台，「歌姬」倉木麻衣下午接力現身，為了3日的20週年演唱會訪台，她看見機場滿滿粉絲非常驚訝，親民地收下禮物、還與歌迷合照，最後w-inds.、Lead壓軸現身，400名粉絲驚喜連連直呼「賺到」。

▲▼粉絲接機w-inds.還賺到「歌姬」倉木麻衣。（圖／記者張一中攝）



「超犀利趴10」於3、4 日在南港展覽館登場，出演名單精彩，包含五月天、蔡健雅、陶喆、旺福、Bii畢書盡、丁噹 (guest. J.Sheon) 、家家 (guest. 茄子蛋)、鼓鼓呂思緯、Lead、慢慢說、怕胖團、黃奕儒、許含光、告五人、魏嘉瑩&Arrow Band、KEYTALK、麋先生、白安、RubberBand、渣泥ZANI、李友廷、So What等27組藝人，輪番在「SUPER STAGE」，「SUMMER STAGE」兩舞台演出。