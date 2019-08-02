蕭敬騰靠「這顆」戒菸10多年！　慶父親節無上限...看到帳單笑了

記者翁子涵／台北報導

蕭敬騰今領軍獅子Lion團員一同出席喜憨兒公益活動，蕭敬騰透露近來爸媽和姊姊赴奧地利、捷克遊玩10天，費用全由他買單，笑稱收到帳單後要多接工作了，談到有無準備父親節禮物？他笑說：「他們看到現金會比較開心」，至於工作滿檔的他，會不會也想出國放鬆？老蕭打趣回：「我是還好，可以去打籃球就好」。

▲蕭敬騰領軍獅子合唱團一起做公益。（圖／記者黃克翔攝）



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戒菸超過十多年的蕭敬騰，透露戒菸時天天都靠著吃甜食來克制煙癮，但去年開始他決定戒糖和加工食品，為的就是想調養身體和體質，變成「糖癮」會找上身，若發作怎辦？他笑說：「那沒救了」；而七夕將至，談到做過最浪漫的事？老蕭說自己很不浪漫，話鋒一轉馬上爆料力Q的浪漫情史。

▲老蕭自曝以前就是靠著甜食戒菸成功。（圖／記者黃克翔攝）



原來力Q過去在網路上放了自己的音樂作品，進而結識了遠在西班牙的老婆，在網路聊了一年後，他便為愛飛去西班牙找她，被問見到第一眼的感覺？力Q霸氣說：「第一眼就是妳了，但其實還沒看到第一眼就是妳了」，讓全場驚呼，至於會不會怕「照騙」？他笑認：「超怕啊」。

▲老蕭透露會用本名在網路遊戲上和網友聊天。（圖／記者黃克翔攝）

蕭敬騰也透露自己都用本名玩網路遊戲和網友聊天，但都沒人相信他就是本尊，也常被人冒名，是否曾有粉絲受騙？他說：「多少會有，一知道有這狀況就會去公開這不是我」，網友寄來的「私照」更是多不勝數，他全部封鎖處置。近來他忙於音樂劇《西哈遊記－魔二代再起》的彩排，也透露獅子Lion原預計暑假發新專輯，但來不及，搞笑說：「很希望今天就可以發」，接著表示：「今年發片絕對沒問題，前置作業比較長，目前完成70%了」。