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單身妹半夜叫外送！　她「一看貓眼嚇到發抖」…大叔送餐冒詭異舉動

記者田暐瑋／綜合報導

韓劇裡常能看到男女主角叫外送到家裡，但其中卻暗藏危機！一名南韓單身女子晚上9點多突然肚子餓，打電話叫來外賣後卻是恐怖的開始，外送大叔不僅打量她家的狀況，就連被請出門後，還不停敲門要求她開門說話，最後只好報警驅離，過了一會她害怕地透過貓眼確認門口狀況，看見的畫面卻讓她徹底崩潰。

部落客「台灣妞韓國媳」分享單身女性好友的親身經歷，女友人某天晚上9點多肚子餓，但因為大部分的餐廳都已打烊，找了半天才找到一家還可以外送的中式餐廳，點了出餐最快的炸醬麵，台灣妞韓國媳表示，炸醬麵一般只需要15分鐘就可以送到客人手中，但女友人卻苦等了40分鐘。

▲台灣妞韓國媳。（圖／翻攝自YouTube／台灣妞韓國媳）

▲台灣妞韓國媳朋友碰過恐怖外賣。（圖／翻攝自YouTube／台灣妞韓國媳）

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也因為時間拖太久，女友人起了疑心，加上外送大叔進到家中擺放餐點時，不只速度刻意放慢，眼神還不斷地打量四周，多次探頭查看，似乎是想確認她家中狀況，讓女友人心裡發毛，趕緊付了錢就把對方送出家門，沒想到就在她準備吃麵時，大叔又敲門，大喊：「欸，你的折價券沒拿！」

女友人不敢開門，只在屋內回應：「我不要了，你拿走吧～」大叔卻口氣極差地反嗆：「你不拿是要怎樣啊！」多次拉鋸後，大叔突然話鋒一轉，以要告訴她碗盤要放在哪裡為由，再度要求她開門，此時對門鄰居被驚擾，開門確認情況，沒想到大叔卻騙對方：「我來收碗，她不開門！」

▲台灣妞韓國媳。（圖／翻攝自YouTube／台灣妞韓國媳）

▲南韓常發生怪男尾隨單身女子的案例。（圖／翻攝自YouTube／台灣妞韓國媳）

這讓女友人更加害怕，趕緊打電話報警，但警方也只是敷衍了事，簡單問了幾句話就驅趕大叔，過了一會兒後，她小心翼翼地打開對講機，想透過貓眼查看門外情況，卻驚見那個恐怖大叔竟然還站在門口，且不斷徘徊，嚇得她當場崩潰，等了好久大叔才終於放棄離開，變態行為相當可怕，也讓台灣妞韓國媳叮嚀：「女生一個人在家，真的不要點東西。」

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