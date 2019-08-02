盛傳「陸片不准報金馬」　90歲李行：不要道聽塗說

記者林映妤／台北報導

國家電影中心主辦「行影‧不離－李行電影文物展」，將90歲資深導演李行從影生涯70年的珍貴文物修復展示，意義非凡。今年金馬獎傳出許多陸片沒報名，李行坦言5月盛傳不准報名時，他就曾進一步去了解，最後確定有陸片報名，但不確定是哪幾部，僅表示：「不要聽傳說，不要道聽途說。」

導演朱延平也是記者會座上賓，對於傳言某些陸片沒報金馬，「難免啦！每個人有每個人的考量，我們就尊重，不要強人所難，以往金馬都會有些過渡。」

近來除了金馬，北京也宣布大陸47個城市禁止來台自由行，大陸影人如何來台成為關注焦點，朱延平說，「我們自己也很精彩，其實中國片報的還是多，台灣電影有大年、小年，我覺得今年是台灣電影的大年，《那個我最親愛的陌生人》、《灼人秘密》、《返校》、《下半場》等我都很期待啊！」不過他自己沒打算再拍片，「為票房擔憂會短命的，我當監製傳承給一些新導演就好了。」

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▲李行透露仍有陸片報名金馬，不要聽信傳說。（圖／記者林映妤攝）

國家電影中心修復整理了4萬多件李行的電影文物，李行表示自己家中還有許多生活、旅遊、工作的珍貴照片，李行笑說：「還有很多我不想捐出來的資料，真的很珍貴，等我過世了再來講，我覺得我還可以活很長，要自己慢慢整理出來。」

從影70年，李行是電影圈模範志工，「我這一生都為兩岸電影盡一份心力，每一部都很認真去做。」他透露自己印象最深的一部作品就是《秋決》，「現在看還是很滿意，但因為台灣四季不太明顯，季節的轉變都是在攝影棚做的，氣候不太真實，總想著有一天要重拍，但都沒有行動。」另外他經典作品《七匹狼》也傳要拍攝新版，但一直未有進一步消息。

今年6月在國家音樂廳舉行「行影玖拾－李行電影音樂會」，李行坦言表演的都是年輕歌手畢書盡、李玉璽，「歌迷們都是來看小鮮肉的，但小鮮肉唱的歌是我電影的歌，後來我一站上去，那些小歌迷嘩～地全站起來，其實我看了心裡蠻感動的。」