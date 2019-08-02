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王宇婕披婚紗嫁了！　網一看胸前「火辣深V」驚：身材也太好

記者李欣容／台北報導

三立八點檔《炮仔聲》劇情越演越烈，王宇婕和陳冠霖飾演的王妍熙、劉添丁在網友敲碗下終於舉辦婚禮，但世事難預料，婚禮又被陳小菁、劉沛緹破壞，所幸有Coco（吳婉君 飾）化身女英雄到場救援。

▲▼ 陳冠霖、王宇婕《炮仔聲》 。（圖／三立提供）

▲陳冠霖、王宇婕《炮仔聲》婚禮戲。（圖／翻攝自Instagram／chenguanlin0426／三立提供）

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劇組花大錢將主要演員齊聚，就是為了「添熙CP」的婚禮大戲，劇中安排吳婉君當婚禮歌手，獻唱祝福曲，吳婉君表示自己不會唱歌，當拿到劇本時才得知自己要變成婚禮歌手，嚇了一跳，直說練好一首歌至少要三個月，根本是超大挑戰。

也因為如此，當大家開開心心排戲時，就只有她面露焦慮，等戲時也不斷複習歌曲，甚至忍不住向導演下跪求饒，導演逗她開玩笑說，「不然讓妳對嘴好了。」

▲▼ 陳冠霖、王宇婕《炮仔聲》 。（圖／三立提供）

▲▼ 陳冠霖、王宇婕《炮仔聲》 。（圖／三立提供）

▲吳婉君（上圖左、下圖左2）在婚禮戲中擔任婚禮歌手。（圖／三立提供）

王宇婕和陳冠霖在八點檔中是第一次湊對，新鮮組合頗受歡迎，尤其是只要有添丁出場的時刻，都讓過去在戲裡瘋瘋癲癲的王宇婕變得可愛，添丁別於貴族王子林至明，在陳冠霖的詮釋下特別喜感，只要是添丁角色一上身，就很明顯感受到陳冠霖的浮誇表情。

▲▼ 陳冠霖、王宇婕《炮仔聲》 。（圖／三立提供）

▲陳冠霖、王宇婕在八點檔中第一次配對。（圖／三立提供）

「添熙CP」大婚眾所矚目，過去一直苦戀正浩（陳志強 飾）的妍熙，能否因為添丁得到幸福？而吳婉君飾演的正義女神Coco到底是不是家雯仍是個謎，讓觀眾期待後續發展。

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炮仔聲, 吳婉君, 陳志強, 王宇婕, 吳婉君

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