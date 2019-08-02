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李毓芬馬甲「炸出超巨北半球」難得性感！　甩肉「澱粉照吃」公開不減胸菜單

記者潘慧中／綜合報導

李毓芬有著天使臉孔、魔鬼身材，吸引不少男網友喜愛，儘管工作忙錄，仍時常會分享生活點滴，她最近在Instagram曬出近照：「把更多的沈澱留給自己。」網友的目光卻不自覺落在她的豐滿上圍，不少人看了都驚呼：「原來妳這麼有料！」

▲▼李毓芬。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

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照片中，可以看到李毓芬隨意撥亂肩上短髮，淡妝便能襯托出V字瓜子臉，身穿素黑馬甲式上衣，相當映襯她的白皙肌膚，性感鎖骨已經非常吸睛，沒想到她罕見露出北半球和深溝，更加讓人難以挪開目光。

▲▼李毓芬。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲▼李毓芬近照越來越辣！（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲▼李毓芬。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

鏡頭往下拍，只見李毓芬單穿牛仔褲和短靴，雙腿線條筆直纖細，窈窕曲線羨煞一票女粉絲。但事實上，她曾透露：「其實我是易胖體質」，而且一胖就胖在女明星最在意的臉和腿，身高163公分的她之所以能一直維持在44公斤，背後也下過一番功夫。

▲▼李毓芬。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲李毓芬其實是易胖體質。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

單靠運動還不夠，李毓芬其實不太忌口，更不排斥天天吃米飯，但特別要注意的是，如果想吃甜點，她當天就會放棄其他澱粉類食物，假設已經吃飯或麵，那就不會再吃甜點，簡單來說，澱粉和甜食只會擇其一。

▲▼李毓芬。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

▲李毓芬減肥不會刻意不吃甜點或澱粉。（圖／翻攝自Instagram／leeyufen）

李毓芬也和其他女孩一樣擔心胸部會跟著減肥而縮水，她後來從調整飲食習慣下手，開始多吃膠質食物，像是雞皮、豬皮和豬腳，補充膠質讓胸部肌膚更飽滿，以前瘦身可能只吃水煮雞胸肉，現在偶爾會吃帶皮雞肉。

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