張惠妹加入「大陸美聲選秀節目」　開播兩集零鏡頭！

記者關韶文／台北報導

天后aMEI張惠妹加入美聲選秀節目《聲入人心》第二季，特別是在節目後台的即興清唱，一首高難度的經典歌劇《公主徹夜未眠》影片曝光，被不少網友調侃為「天后技癢難耐」，有網友留言稱：「節目不讓出品人唱歌，姐憋壞了。」還有人稱讚「隨便一開口就是演唱會水準！」

節目開播兩集，雖然暫無她的表演片段，但是她對音樂的熱愛難以按捺。在節目開播記者會現場，張惠妹在主持人高天鶴的邀請下清唱《If Only》驚艷全場。而後在梅溪湖大劇院後台更是即興開嗓清唱超高難度歌曲《公主徹夜未眠》，演唱片段在網絡上掀起轉發熱潮，超高音輕鬆Hold住的演唱實力證明其出品人身份當之無愧！

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▲▼張惠妹加入美聲選秀《聲入人心》陣容。（圖／聲動娛樂提供）

在第三集節目中，張惠妹難得地分享了她演出音樂劇《杜蘭朵》的經驗：「我唱過59場《杜蘭朵》，首演之前我緊張到穿著衣服、提著鞋子，在後台一直走來走去，真的太緊張了。」張惠妹透露，當時的她在腦中反覆思考等一下要說什麼、唱什麼。 「我手上提著高跟鞋來回走，然後大家喊：『公主！公主！你要去哪兒？』」

張惠妹表示，正是這樣的切身體驗，讓她如今對《聲入人心》舞台上的學員們非常能感同身受，因為「音樂劇真的非常難！」在華語樂壇地位不言而喻的張惠妹，台上霸氣，私底下卻是個暖萌的小姐姐，以分享切身演藝經歷的方式激勵學員，點評中的細膩巧思十分有愛。



《聲入人心》是一檔以美聲為主線的音樂節目，對出品人要求向來頗高。作為流行樂和音樂劇的橋樑，張惠妹以豐富的舞台演藝經驗助力成員，並憑藉自身強大的影響力讓美聲音樂能更輕易的走進大眾生活，而這也正是她擔任《聲入人心》出品人的初心與意義所在。據悉，張惠妹將在之後的節目中正式開唱，與成員搭檔演出，向觀眾呈現美聲與歌劇的。

