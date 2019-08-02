夏語心切了2年圈外男友！　親曝分手原因：結婚不在人生選項內

記者李欣容／台北報導

夏語心、劉書宏今（2日）出席藥妝店一日店長活動，透露已和圈外男友王子豪分手，單身至今2個月，結婚生子不在人生規劃內，但希望找年齡比自己大的，前男友就小她5歲，現在也已經沒有聯絡。

▲《男神時代》劉書宏跟夏語心出席日藥本舖「閃耀男神節」一日店長活動 。（圖／東森提供）

夏語心和劉書宏在劇中組CP，劉書宏誇她不做作又漂亮，演起戲來很迷人，從頭誇獎到尾，被問到緋聞女友茵聲會不會吃醋？他大笑，「她都在看劉以豪那部啊！」

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至於夏語心是否有真的愛上劉書宏，她靦腆說，「當下有，殺青就還好。」透露劉書宏是很貼心的男生，目前身邊沒有像他一樣貼心的對象。

▲夏語心、茵茵到日本支持ㄚ頭飲料店開張 。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

隨後自爆在拍《男神時代》時跟交往2年圈外男友分手，「我拍戲作息就很正常，比較少聯絡，難過當然會，但當下在拍戲，也不能把情緒帶給大家。」坦言已經過了療傷期，劉書宏則稱讚夏語心敬業，不會把負能量帶出門，那段時間沒感覺她失戀，甚至拍到夏語心哭戲，見她入戲哭了一小時停不下來，劉書宏還想，「真沒想到我演這麼好！」笑翻眾人。

▲夏語心（右1）目前單身有姐妹相伴。（圖／翻攝自Instagram／yuxinuna）

日前夏語心和茵茵飛到日本神戶支持ㄚ頭的飲料店開張，在逛潮牌店時被台灣人認出，回家後發現老闆竟追蹤她IG，劉書宏馬上回，「哇，那妳有機會嫁入豪門，小孩出生我要當乾爹！」兩人一搭一唱歡笑聲不斷。

見兩人默契這麼好，眾人好奇是否有相見恨晚的感覺？劉書宏開玩笑說，「其實有一點啦，會想說怎麼到現在才合作。」夏語心則稱過去戲劇作品較少，之前都在節目外景居多，希望大家能支持《男神時代》。