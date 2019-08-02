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成人展女粉都為他來！「AV國民男友」一徹現身　口袋掏出機機⋯爆反差萌

記者蕭采薇／台北報導

第八屆TAE台灣成人展（台灣成人博覽會）2日在台北世貿三館展開，一早的開幕式上主辦單位集結包括30名當紅AV女優助陣，然而令人意外的是，現場竟也有約4成是女粉絲。原來都是為了三名「天菜級」男優而來。

▲▼TAE台灣成人展30位AV女優到場。（圖／記者張一中攝）

▲作品以女性向為主的鈴木一徹（左），有「AV界國民男友」稱號。（圖／記者張一中攝）

此次TAE台灣成人展一次邀請包括鈴木一徹、向理來及北野翔三位男優來台，三人都是長相斯文、帥氣，作品多偏向「女性向」的男優，意即以主性為主打市場的AV，畫面和情節相對更唯美。累積許多大批忠實影迷的他們，蒞臨現場立刻引爆尖叫聲，這才知道原來現場將近4成的女粉絲所為何來。

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▲▼TAE台灣成人展30位AV女優到場。（圖／記者張一中攝）

▲長相有「小狗狗萌感」的向理來，只拍攝女性向AV，特點是對待女優非常溫柔。（圖／記者張一中攝）

三人中出道最久，有著「AV界國民男友」之稱的鈴木一徹，自然擁有最多尖叫聲和擁護者。已婚的他人氣不受影響，一徹走上紅毯時，見到大批粉絲甚至還拿出手機拍照留念。只是40歲且擁有童顏的鈴木一徹，手機一掏竟是「爸爸款」翻蓋手機殼，與帥氣外表意外有反差萌。

▲▼TAE台灣成人展30位AV女優到場。（圖／記者張一中攝）

▲鈴木一徹掏出「爸爸款」翻蓋手機殼，與娃娃臉外表爆反差萌。（圖／記者張一中攝）

▲▼TAE台灣成人展30位AV女優到場。（圖／記者張一中攝）

▲鈴木一徹掏出「爸爸款」翻蓋手機殼，與娃娃臉外表爆反差萌。（圖／記者張一中攝）

TAE台灣成人展將一連舉辦三天，現場不僅能和心儀的女優、男神互動，日本成人大廠SOD更是首次來臺劇版「SOD女子社員祭」，包括戶田真琴、小泉日向、七海蒂娜、本庄鈴、葵玲奈、紀見步實、橘瑪麗和八尋麻衣等八位女優，將一起在台灣慰勞粉絲。

▲▼TAE台灣成人展30位AV女優到場。（圖／記者張一中攝）

▲AV男優（左起）北野翔、向理來。（圖／記者張一中攝）

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成人展, AV女優, 鈴木一徹, 向理來, 北野翔

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