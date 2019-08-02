周湯豪MV現場開放喝酒！　「放鬆情緒，才不會那麼緊繃」

記者關韶文／台北報導

今日（8/2）是周湯豪的生日，號召歌迷朋友盡一己之力，透過不同的方式做公益，周湯豪直呼感動，「身為藝人，我只是想藉自己小小的影響力，去呼籲大家多做善事、為這個社會多做一點貢獻。」同時周湯豪也推出最新主打，當作自己的生日禮物。

《WHAT A LIFE》EP周湯豪在短短1個月內創作能量大爆發，寫歌、錄音、企劃、美術、影像一手包，打造出最忠於自己、完成度很高的作品，他說：「上一張專輯《REAL》是我停了4年、回歸樂壇之作，但這張EP更做自己，是不在計畫之內的作品，我沒有想太多，做得很自在，也是身為創作者最舒服的狀態。」

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▲▼周湯豪推出新歌MV。（圖／索尼提供）

即便如此，周湯豪在工作上絕不鬆懈，依舊是拼命三郎，「我在事業上自我要求很高，凡事親力親為，希望把每一件事情做到最好。新作品能有這樣的成績，我非常開心！也希望讓更多人聽到我的作品。」

▲▼周湯豪歌曲獲好評。（圖／索尼提供）

值得一提的是，最新主打《All These Girls》MV裡設定深紅色為主視覺，並請來10位外籍女模在鏡頭前爭奇鬥艷，周湯豪看似大享齊人之福，實際上是苦差事一件，他說：「有那麼多美女當前，大家以為很吸睛，但現場要顧到這麼多人，除了指導每個人的造型、表演，還要顧我自己的畫面，其實滿傷腦筋的！」

周湯豪透露，他在MV拍攝現場最擅長掌控氣氛，因為他深知「讓演員們放鬆才會有最好的表現」，所以有人在拍攝現場喝點小酒也無妨，「放鬆情緒反而有幫助，拍攝時才不會那麼緊繃」。



