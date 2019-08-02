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《玫瑰瞳鈴眼》林玉紫放話離婚！　認了和老公「4個月無性生活」

記者劉宜庭／台北報導

類戲劇女演員林玉紫現年48歲，演出過《玫瑰瞳鈴眼》、《戲說台灣》、《藍色水玲瓏》，是許多觀眾心目中的熟面孔。她2018年嫁給大15歲民代詹永煌，沒想到結婚後才發現個性不合，頻頻大吵，事隔1年多，她昨（1日）現身錄影時，放話將提出離婚，「我真的受不了！」

▲林玉紫。（圖／中天提供）

▲林玉紫放話離婚。（圖／中天提供）

林玉紫1日穿著全白洋裝，優雅現身《麻辣天后傳》錄影，被問到婚姻近況，她坦言，夫妻倆已經有4個月沒有性生活，婚姻可以說是名存實亡，更揚言要離婚，表示會找時間跟對方談，「如果不願意離就我搬出去。」

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結婚以來雙方經常吵架、冷戰，林玉紫認為，很可能是老公個性像「客家人」，她坦言，「我最受不了客家男人，他們自私不溫柔不體貼。」結婚前，她再三聲明自己無法嫁客家人，也曾向男方確認，對方雖說不是，她心中仍抱持懷疑態度：「但他口音就是客家腔，個性也完全是客家人。」

▲林玉紫。（圖／中天提供）

▲林玉紫1日現身錄《麻辣天后傳》。（圖／中天提供）

不久前，林玉紫就曾在節目上抱怨丈夫，雖然對方對孩子很好，不會去一些聲色場所，而且還不菸不酒、非常老實，但婚後這個性格，卻變成了缺點：「他都沒有自己的生活圈，等於就是跟著我，重心放在我身上，我完全沒辦法喘口氣！」這個狀況嚴重到，不只她的工作場合，就連私下休閒等各方面老公都要跟，導致完全沒有自己的生活，也因為這樣被配合單位的工作人員說話，因此她才不再帶詹永煌一起去，結果卻成了爭執點之一。

另外，林玉紫睡覺習慣自己蓋一條棉被抱枕頭，還有因為對方打呼聲太大聲影響睡眠品質，一提出來對方就大發雷霆說：「妳幹嘛拿枕頭隔在我們中間，為什麼棉被自己蓋自己的，哪有夫妻一人蓋一條棉被，夫妻就是要共枕眠，兩個人就是要一條棉被！」

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玫瑰瞳鈴眼, 林玉紫, 戲說台灣, 藍色水玲瓏

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