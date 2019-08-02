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鬼鬼飛南韓練舞「打造新單曲」　宣布：加盟新唱片公司！

記者關韶文／台北報導

即將三十歲的鬼鬼吳映潔「三十而立」，克服唱歌心魔、拋棄「不想再唱」念頭，投下500萬製作全新單曲《啦咪啦咪》，從收歌製作寫詞到造型全親自參與，為了新歌還去韓國閉關練舞及自主訓練體力，同時也宣布加盟新東家「avex taiwan」重返唱片圈。

▲▼鬼鬼吳映潔。（圖／吳映潔工作室提供）

▲▼鬼鬼加盟艾迴，推出新單曲。（圖／吳映潔工作室提供）

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▲▼鬼鬼吳映潔。（圖／吳映潔工作室提供）

鬼鬼吳映潔高唱著自己填詞的新歌《啦咪啦咪》(LOVE ME LOVE ME)，大聲喊出自己的三十歲宣言就是｢要好好愛自己」！GEMMA鬼鬼吳映潔2019年回歸歌手身分，將於8/11三十歲生日當天推出全新單曲的她，從收歌、製作都親力親為參與外還自己填詞，更在創作中發揮自己古靈精怪個性，以歌曲主旨「LOVE ME」的中文諧音創造出屬於自己的｢鬼語」詞彙「啦咪」兩字，既口語化又朗朗上口，勢必將掀起一波｢啦咪」風潮。

▲▼鬼鬼吳映潔。（圖／吳映潔工作室提供）

▲▼鬼鬼回歸歌手身份。（圖／吳映潔工作室提供）

▲▼鬼鬼吳映潔。（圖／吳映潔工作室提供）

除了唱出自己三十歲宣言，更藉著這首歌當來砥礪自我｢登大人」，想要揮別過去的恐懼及幼稚的她，發現自己三十歲最想做的事就是在歌唱事業上有所突破！從三年前發行個人迷你專輯、到自己親手打造的單曲，一直對唱歌跳舞始終有熱忱的鬼鬼坦言一度曾經想放棄，這次因緣際會收歌再發單曲，除了音樂圈朋友的鼓勵，鬼鬼表示，「三十」這個數字讓她決心好好再衝刺一次。

值得一提的是，鬼鬼還特別飛到南韓找當年《Sugar Rush》的舞蹈老師編舞，並閉關密集訓練一周，為此還被韓國老師每天六小時｢刁舞」練功，讓鬼鬼一周就瘦三公斤，她苦笑說：｢老師把《啦咪啦咪》的每個拍子幾乎都塞舞步進去，加上她本身就對細節很要求，練舞時多了很多小動作，真的是讓我跳好跳滿！」

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