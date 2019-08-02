和茵聲「聚少離多」還甜蜜嗎？　劉書宏自爆3段情史：互相支持很重要

記者李欣容／台北報導

劉書宏、夏語心今（2日）出席藥妝店一日店長活動，劉書宏一如往常好聊，一開口話匣子停不下來，夏語心先是提到因聚少離多和前男友分手，同樣忙工作的劉書宏則突然自爆情史，前三段感情都是遠距離，聚少離多，但他認為距離不是問題，互相支持才是最重要的。

▲《男神時代》劉書宏跟夏語心出席日藥本舖「閃耀男神節」一日店長活動 。（圖／東森提供）

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劉書宏自爆前三段感情都是遠距離，「對於聚少離多這問題，我看得很開，支持很重要，如果不能支持，那寧可不要。」被問到現在和茵聲的關係，他依舊答是「關係很好的朋友」，先前兩人一起拍廣告，也是茵聲跟廠商推薦他才有合作機會。

但他從拍《初戀的情人》至今已經快1年沒休假，和茵聲不常見面，被問到兩人甜蜜指數，他大方答，「滿分100分嗎？那就100分啦！」

▲劉書宏和茵聲一起拍廣告。（圖／翻攝自Instagram／kingkevinliu）

先前董仔受訪時預測茵聲會閃婚，劉書宏驚訝：「我現階段不會想結婚，還是想先把家裡事業、爸媽顧好，再去想有沒有能力跟別人組家庭，我比較傳統一點，比較不是閃婚派。」除了宣傳自己的戲劇《男神時代》之外，也希望大家多多支持茵聲專輯，「真的好聽，我會先買個十張！」





▲劉書宏、夏語心合作《男神時代》默契絕佳 。（圖／東森提供）

▲劉書宏和粉絲互動。（圖／東森提供）



同時也預告本週和夏語心戲份多，兩人默契十足，很懂對方笑點，唯一不解的是，夏語心都在看劉以豪演的《我們不能是朋友》，讓他大呼，「男神不好嗎！」讓夏語心急忙解釋，兩檔戲時段不同，台灣的戲都要支持。