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瑤瑤吃鬆餅穿超辣！　細肩帶「正中間挖3個洞」滾出雪球…網：太誇張

記者潘慧中／綜合報導

瑤瑤（郭書瑤）儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴，她1日和友人一起朝聖知名的鬆餅店，但網友目光都不自覺落在她的超火辣打扮上，小背心中間一排全部挖空，狂晃雪白半球，讓不少粉絲噴鼻血：「太誇張了！」

▲▼瑤瑤吃鬆餅穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲瑤瑤吃鬆餅穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

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照片中，可以先看到瑤瑤戴上黑帽，頂著淡妝現身，氣色和膚質看起來都很棒，身穿鵝黃色細肩帶小可愛，相當映襯她的雪白肌膚，一手剛好遮住重要部位，但下秒一鬆手立刻引起不少男粉絲暴動啦！

▲▼瑤瑤吃鬆餅穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼瑤瑤吃鬆餅穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼瑤瑤吃鬆餅穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲瑤瑤的衣服正中間挖空3個洞。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

只見瑤瑤單手勾著女性朋友的肩膀，衣服的特殊剪裁引來廣大關注，正中間一排似乎挖有3個洞，洞跟洞之間用綁帶繫在一起，在Instagram限時動態中，不但能清楚看見渾圓胸型，火辣的東西半球更是一覽無遺，讓粉絲在炎熱夏天裡眼睛大吃冰淇淋。

▲▼瑤瑤吃鬆餅穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼瑤瑤大方露出火辣半球。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲▼瑤瑤吃鬆餅穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

養胸秘訣是瑤瑤常被粉絲問到的問題，她曾透露「不忌口吃任何食物」是關鍵，並歸類出5大類食物，首先是熱豆漿加雞蛋，一口氣吃到2種不同的蛋白質，又或者適當攝取起司、乳酪、牛奶和優酪等富含蛋白質的食物，其次是海鮮，「長大後才知道它們含有鋅，會促進賀爾蒙，讓胸部up up。」

▲▼瑤瑤吃鬆餅穿超辣！（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

▲瑤瑤養胸有成。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

接著，瑤瑤會吃雞腳、豬腳、豬皮、雞屁股、海參、黑白木耳，膠質不但能補胸，還可以讓皮膚水嫩透亮，第4類食物是山藥、南瓜、蘋果、涼拌青木瓜絲、水蜜桃、奇異果、柳橙和葡萄等蔬果，「有的是含有膠質，有的是含有酵素能暢通乳腺。」最後，她會選吃腰果、核桃、芝麻、花生、夏威夷果、糖炒栗子補充優良蛋白質，但切記勿吃過量，否則很可能會上火。

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