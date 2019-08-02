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獨／謝忻、阿翔爆8月「這一天」合體！ 胡瓜喊話：他們都排除萬難來

記者蕭雅玲／台北報導

謝忻與阿翔日前被爆不倫戀，兩人遭經紀公司處以全面停工，事發至今51天，卻傳出兩人極有可能在8月24日合體出席十方啟能中心在台中舉辦的公益活動合體，消息傳出後，經紀公司也回應：「活動是在今年2月就已經談定，因活動是由瓜哥（胡瓜）公司為主要接洽，是否會如期出席活動沒有特別討論！」

▲謝忻爆復出。（圖／翻攝自Facebook／謝忻、阿翔）

▲謝忻阿翔有可能在公益活動合體復出。（圖／翻攝自Facebook／謝忻、阿翔）

據悉，謝忻與阿翔每年都參加十方啟能中心的公益活動，卻在6月12日爆出與阿翔的不倫戀後，兩人工作全面停擺，也間接影響到出席這次的活動，瓜哥被問到謝忻與阿翔是否會合體出席，僅透過經紀人表示：「活動會由民視統一處理！」而謝忻人在事件發生後，沈寂些許日子後，便飛往北印度、約旦等國家做志工，至於是否會出席8月24日的公益活動，經紀公司僅表示：「公司內部還沒討論過這問題！」

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詢問電視台內部也證實，有接獲瓜哥公司的電話，對於謝忻與阿翔因爆出不倫戀，瓜哥也語重心長透過經紀人向電視台說：「謝忻與阿翔每年知道有這場公益活動，都會義不容辭、排開萬難把工作挪開，且這個活動早在今年二月就已經曝光就已經接下來，卻沒想到爆出他們倆的事情，雖感到很難過，但也希望他們倆今年不要缺席十方啟能中心的公益活動！」

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