直擊／成人展30位女優震K級乳波　主持人「三天講完一輩子鹹濕話」有反應了

記者蕭采薇／台北報導

第八屆TAE台灣成人展（台灣成人博覽會）2日在台北世貿三館展開，一早的開幕式上，主辦單位集結包括活動代言人戶田真琴、小泉日向、七海蒂娜和本庄鈴等30名當紅AV女優及男神們助陣，現場乳波蕩漾，主持人一邊介紹女優們出場，一邊忍不住笑說：「我這輩子最鹹溼的話都在這三天講完了。」甚至微微起了反應。

▲TAE台灣成人展邀請30位AV女優到場。（圖／記者張一中攝）



包括K罩杯「最強巨乳」女優澀谷果步等30位女優，在第八屆TAE台灣成人展開幕式上魚貫步上星光大道，讓現場鎂光燈閃個不停。主持人為炒熱現場氣氛，妙語如珠的介紹每一位女優，連他自己都笑說：「我這輩子最鹹溼的話都在這三天講完了。」只能說女優們性感魅力無法擋。

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▲TAE台灣成人展邀請30位AV女優到場，峰峰相連。（圖／記者張一中攝）



女優們使出渾身解數吸睛，服裝尺度一個比一個驚人，更是讓現場乳波蕩漾、飄散乳香。除了日本代表外，眾多女神中也有「台灣代表」，便是全台最性感女魔術師王子妃，力拚櫻花妹大軍。

▲TAE台灣成人展「台灣代表」最性感女魔術師王子妃。（圖／記者張一中攝）

TAE台灣成人展將一連舉辦三天，現場不僅能和心儀的女優互動，日本成人大廠SOD更是首次來臺劇版「SOD女子社員祭」，包括戶田真琴、小泉日向、七海蒂娜、本庄鈴、葵玲奈、紀見步實、橘瑪麗和八尋麻衣等八位女優，將一起在台灣慰勞粉絲。

▲TAE台灣成人展現場乳波蕩漾。（圖／記者張一中攝）

▲性感女優們的魅力，連主持人都無法擋，但掌握氣氛的專業度仍然一流。（圖／讀者提供）