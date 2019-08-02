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劉以豪超慾眼神開撩郭雪芙！《不能是朋友》飆破千萬創紀錄

記者林奕如／台北報導

《我們不能是朋友》每集都有高潮，在愛奇藝台灣站飆破千萬流量，破紀錄創下2019年首部台劇最快達千萬點閱佳績。劉以豪詮釋霸氣褚克桓，從一開始的渣男形象轉變成深情溫柔，粉絲對他狂喊「褚總」，他笑說：「謝謝大家給我們這麼好的成績，也謝謝大家喜歡，但大家不要忘記囉，上一部作品《種菜女神》我個人也覺得非常好看唷！」

▲破紀錄！《我們不能是朋友》愛奇藝台灣站飆破千萬流量。（圖／八大電視提供）

▲劉以豪和郭雪芙劇中感情糾纏不清。（圖／八大提供）

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劉以豪、郭雪芙睽違五年再次合作，友松娛樂董事長薛聖棻與八大電視視總經理王克捷同為此劇出品人之一，剖析此劇拍攝幕後秘辛，《我》劇本為首部友松購入小說版權IP，薛聖棻分享：「同事在尋找不同的題材故事恰巧看見這本小說，因為作者有財經背景，寫法不只專業更讓人身歷其境，宛如正發生這件事，其中大膽赤裸的描寫愛與情慾，讓我印象深刻而中選。」

▲破紀錄！《我們不能是朋友》愛奇藝台灣站飆破千萬流量。（圖／八大電視提供）

▲劉以豪演活霸氣褚總。（圖／八大提供）

談及此次選角過程，薛聖棻憶起2008年選中陳柏霖飾演李大仁一角：「當時凡聽到李大仁由陳柏霖飾演都會質疑，而我在和他相處了一個下午後，才發現他不僅是我們螢幕上所見到的陳柏霖，他的獨特魅力在我們談話間就會覺得他就是李大仁，此次我也是用同樣的經驗選出劉以豪。」

▲破紀錄！《我們不能是朋友》愛奇藝台灣站飆破千萬流量。（圖／八大電視提供）

▲郭雪芙劇中面臨感情抉擇。（圖／八大提供）

談起郭雪芙，薛聖棻笑回：「她也是聊了之後才會發現，是一個腦袋少根筋、很直，然後有點男孩子氣，不那麼小女人。」也因為演員本身的人格特質，幫助她在進入角色的時候活化起來。

該劇由馮凱導演執導，薛聖棻透露：「他就像藝術家，因為藝術家情緒不可猜，很多人會害怕，可是我是雙子座，對這樣的個性特別著迷。」也透露私下的馮凱因為壓力大，遇到難解決事情又想去改變的時候，情緒起伏相當大，形容他「在現場就像暴君一樣」。薛聖棻坦言在目前的演藝環境是相當需要，尤其是在很多表演的細節上的要求，「我覺得如果能幸運跟馮凱導演合作，對所有的演員來講真是一個福氣。」

▲薛聖棻透露郭雪芙符合周惟惟人格特質 。（圖／薛聖棻提供）

▲薛聖棻擔任該劇出品人之一。（圖／薛聖棻提供）

薛聖棻也藉此分享每一個世代的愛情觀都不一樣：「我的這個世代我希望不是只是一個煙火而已，希望能夠有好幾部曲，就像李宗盛幫陳淑樺做『女人三部曲』，我想我們至少要把這三部曲完成。」薛聖棻分享當大家質疑劉以豪時：「我很相信馮凱導演，他一定有辦法調整。導演確實在劉以豪身上用盡了所有的力氣，讓他的潛力激發，連我都不知道劉以豪這麼會撩妹，導演把這些撩妹的表演方法告訴他，融會貫通後詮釋，我相信非常多的網友都會臉紅心跳，恨不得自己變成郭雪芙，我覺得這就是選對演員，當然這也需要兩人配合。」

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