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《黑澀會》鄭靚歆隔11年變超帥！　「女版Eason」近況曝光…全場驚嘆

記者劉宜庭／綜合報導

鄭靚歆最初以藝名「冰冰」加入《我愛黑澀會》，當時年僅13歲，是該節目史上最年輕的美眉。如今11年過去，打扮較為中性的她，近來難得登上節目《麻辣天后傳》，帥氣模樣一亮相，讓全場眾人連連發出驚嘆聲，一身酷帥穿搭和髮型，更被利菁形容是「好看版的Eason」。

▲鄭靚歆曾是黑澀會美眉「冰冰」，曾主演過大陸偶像劇《落跑甜心》，現在變的超帥氣！（圖／翻攝自YouTube、鄭靚歆臉書）

▲鄭靚歆曾是黑澀會美眉「冰冰」，主演過大陸偶像劇《落跑甜心》。　（圖／翻攝自YouTube）

24歲鄭靚歆本職為演員，離開《我愛黑澀會》後，仍繼續在演藝圈闖蕩星河，演過名導王小棣執導電影《酷馬》，以及電視劇《20之後》，也在大陸主演過偶像劇《落跑甜心》。這次難得登上《麻辣天后傳》，她也不免被問到參加《我愛黑澀會》的過往，坦言：「這真的是一個很奇妙的開始。」

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當時，鄭靚歆正就讀國一，年僅12、13歲，在接送姐姐甜兒（鄭倢伃）去錄影的過程中，恰巧被製作人挖掘，對方詢問她是否有意願參加《我愛黑澀會》，「我嚇死了，我差點跌倒。」面對邀約，她當下並未直接答應，而是回說：「可是我不穿裙子欸，我不喜歡穿裙子。」

▲鄭靚歆上《麻辣天后傳》。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲鄭靚歆上《麻辣天后傳》。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

後來，該名製作人回去跟工作人員開會討論後，隔天就通知，「我們會幫妳訂做一條短褲。」而鄭靚歆當時也抱持著，如果去錄影，就可以逃課的心態，於是接到通知後，她便開心想著，「太好了，可以跟姐姐一起去玩。」就此展開為期5個月的錄影。

▲鄭靚歆上《麻辣天后傳》。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲鄭靚歆上《麻辣天后傳》。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

▲鄭靚歆跳黑澀會美眉舞蹈超尷尬。（圖／翻攝自YouTube／麻辣天后傳）

聊到這，利菁突然CUE她，「妳會跳黑澀會美眉的舞蹈嗎？」雖然鄭靚歆現場小扭了一段，但表情和動作都流露滿滿尷尬，「我其實很害羞欸。」之後，利菁發現鄭靚歆皮膚超好，除了誇讚對方唇紅齒白、明眸皓齒，同時也忍不住驚嘆，「我真的忍不住了，我想看妳幾歲，妳皮膚怎麼好成這樣子，這個年紀怎麼皮膚可以好成這樣子。」

鄭靚歆則說，之前上《康熙來了》時，小S（徐熙娣）也曾注意到她的好膚質，「小S就說她氣死了、她不錄了！因為我跟她說我沒有上粉，她不相信。」

▼鄭靚歆上《麻辣天后傳》（8：20開始）。（影片／取自YouTube／麻辣天后傳，如遭刪除請見諒。）

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鄭靚歆, 冰冰, 我愛黑澀會, 黑澀會, 黑澀會美眉

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