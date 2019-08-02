藍莓CP太虐心！王瞳崩潰痛哭飆收視　在馬俊麟手心寫「啞」字

記者林奕如／台北報導

王瞳、馬俊麟在《大時代》深愛對方，劇中愛得真切，戲外也傳出緋聞，引起馬俊麟老婆梁敏婷大怒，爆出外遇風波。不過外遇風波無損「藍莓CP」合體，最新劇情中，王瞳得知煥然（馬俊麟 飾）失明，為了救他不被腳踏車撞，還心痛裝啞，無聲痛哭地在他手上寫下「啞」字，一舉衝單集收視率最高點6.4。

▲▼王瞳《大時代》得知煥然（馬俊麟）失明。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

請繼續往下閱讀...

馬俊麟老婆梁敏婷直接在臉書暗指「王小姐」是第三者，事後，馬俊麟澄清是誤會，王瞳男友艾成也挺身護花，甚至改口「一直都是男女朋友」，會堅持無性生活，外界還是對他們感情生活看得霧煞煞。

▲▼王瞳在煥然手上寫上「啞」字。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）

雖然外遇風波鬧很大，不過粉絲依舊買單「藍莓CP」，最新劇情，王瞳飾演伍妹和煥然（馬俊麟 飾）見面約會，她覺得煥然一直戴墨鏡不對勁，因此出聲考驗他，之後看到煥然手拿導盲杖，獨自走在路上，他險遭腳踏車衝撞，王瞳為了救他跌到地上，她心痛煥然看不見忍淚大哭，把自己裝成啞巴，心痛地在煥然手上寫了「啞」字，畫面十足催淚，成為熱論劇情。

▲藍莓CP衝高收視率。（圖／翻攝自YouTube／民視戲劇館）