丫頭認做過醫美！　「臉冒離奇特徵」自拍傻眼：好像哈利波特

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）擁有嬌嗲的娃娃音，甜美臉蛋讓人不敢相信她已經31歲，但她最近坦言曾做過醫美手術，除了雷射腋毛，還跑去消除抬頭紋，進行後者的原因竟是出自男友的一句話！

▲▼丫頭坦言做過醫美手術。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



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丫頭在《女人我最大》透露，向來都沒有注意到自己有抬頭紋，男友有次好奇地說：「妳知道妳有抬頭紋嗎？」她還反問對方：「有嗎？」沒想到男友講話超直接：「妳（有）抬頭紋看起來好老喔！」

▲丫頭因男友一句話備受打擊。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



當場聽了傻眼到不行，丫頭不敢置信地說：「因為從來沒有人說過我老！」備受打擊的她決定做醫美手術，她當初希望醫生打一點點劑量即可，未料對方真的打了一點點後，讓她意外變成「哈利波特」！

▲▼丫頭一度因施打劑量不足，導致額頭出現類似閃電的特徵。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



丫頭表示應該是劑量不足的關係，導致她純粹以正常表情拍照的時候，額頭竟會不自覺出現一道閃電，變得凹凸不均勻，「就會很像哈利波特！」無可奈何的情況下，她只好回診拜託醫生打正常的劑量，「所以我就打了兩次。」現在才變得比較正常一點。

▲約從29：43分開始。（影／取自YouTube／女人我最大）