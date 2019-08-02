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Mina休養1月「突赴韓原因」曝光！　TWICE得獎特留9人象徵…JYP宣布未來計畫

記者張筱涵／綜合報導

韓團TWICE成員Mina於7月11日突然宣布全面中止活動，原本留在家鄉休息卻在8月1日時突然返韓，面對大批記者和攝影機時忍不住留下淚水，全程低頭緊抓著媽媽的手，對於突然赴韓的原因引起了韓網友及ONCE的好奇，所屬經紀公司JYP娛樂2日正式出面說明。

▲Mina緊緊依偎著媽媽。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

▲Mina緊緊依偎著媽媽。（圖／翻攝自Newsen YouTube）

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據韓媒《TVREPORT》報導，和JYP娛樂工作人員通話後得知：「Mina在1日抵達韓國將和媽媽一起度過，就如過去所說的，Mina為了痊癒正在靜養休息，未來行程計畫並不會有變動。」

▲結束頒獎典禮行程後，TWICE合照特別加上Mina的象徵。（圖／翻攝自TWICE臉書、IG）

▲JYP宣布Mina停止活動的計畫目前沒有改變。（圖／翻攝自TWICE臉書）

事實上，JYP娛樂7月11日透過官網宣布Mina將不會參加未來所有活動，其中包含正在進行的世界巡迴演唱會，但當時尚未宣布將在10月23日展開的下半場（共12場日本演唱會），所以她在1日現身南韓仁川機場時，有些人原本還以為已經恢復健康將重新站回舞台上。

怎料，Mina戴著漁夫帽壓得低低的，即使和媽媽緊牽著手仍嘴唇發白又害怕，最後忍不住留下淚水，在接機影片曝光後不只粉絲心疼，連一般網友也都齊送上祝福，「不是TWICE的粉絲但也希望Mina早日康復」、「看到這個模樣真的很心疼，正值青春花樣的年紀啊…祝早日康復」。

▲網友祝福Mina早日康復。（圖／翻攝自THEQOO）

▲網友祝福Mina早日康復。（圖／翻攝自THEQOO）

另外，Mina抵韓當晚TWICE有MGMA頒獎典禮的行程，當她們獲得最佳女團獎時，隊長志效表示：「雖然我們今天只有8個人，但Mina會早日回來以9人姿態展現更棒、更美更帥氣的TWICE現身。」同為日本成員的Sana也高舉獎盃喊話：「Mina！我們得獎了！」

▲JYP宣布Mina停止活動的計畫目前沒有改變。（圖／翻攝自TWICE臉書）

▲結束頒獎典禮行程後，TWICE合照特別加上Mina的象徵。（圖／翻攝自TWICE臉書）

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