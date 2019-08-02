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Eason代班接下主持棒！對KID直嗆：「我終於等到春天」

記者蕭雅玲／台北報導

自主持人KID當兵後，狼谷競技台《FIVE鬪！龍虎門》代班主持交棒給與KID擁有多年兄弟情的Eason，節目一開始，王仁甫就狂吐槽：「Eason在演藝圈這麼多年，終於等到今天！」Eason立刻指著KID的人形立牌說：「我終於等到春天了！」

▲▼Eason、KID、王仁甫。（圖／狼谷競技台提供）

▲Eason代班KID，與王仁甫一起主持節目。（圖／狼谷競技台提供）

節目中Eason展現幽默接話功力，搞笑說自己還貼上限時快遞的貼紙，現場聞言笑翻！後來，Eason正色澄清收到KID的訊息，交代要好好帶隊，不能壞了KID的招牌！

▲▼Eason、KID、王仁甫。（圖／狼谷競技台提供）

▲KID去當兵，Eason暗爽「終於等到春天」代班主持。（圖／狼谷競技台提供）

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Eason自爆花了5年時間，投資10萬元在機台上，更自稱是DDR跳舞機高手，王仁甫笑虧：「你不要掉漆喔！你跳不好這輩子就翻身不了！」沒想到音樂一下，Eason不但拍子全對，舞步超穩，腳步不慌不忙，簡直到了行雲流水、人機一體的境界，毫無懸念拿下爆炸高分，讓他得意受封為「DDR舞王」！

王仁甫見勢眼紅又語出損人：「我對Eason刮目相看，但啟發就是：『如果我有10萬，絕對不會玩這個！』」 Eason不甘示弱回嗆：「就當運動啊！」

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