Selina「唯一遺憾」：逼我崩潰好幾回！　慟祭離世5個月愛犬

記者潘慧中／綜合報導

Selina（任家萱）的愛犬Pinky在3月離世，事隔近5個月，她前往探視已故毛孩，「告訴自己不能哭，但是回憶洶湧逼得我崩潰好幾回。」如家人般地好感情，觸動不少同樣飼有寵物的網友。

▲▼Selina最近抽空祭拜愛犬。（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）



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Selina在7月底前往當初安置Pinky的地方，「去幫妳掛上名牌，還有朋友精心為妳編的水晶掛飾。」在那之前，她先把刻有Pinky字樣的金鍊戴上身，拿著水晶掛飾拍照留念，上頭掛著刻有「Pinky 2003.8.5~2019.3.13」字樣的愛心的吊飾，相當精緻。

▲▼Selina帶了2個禮物送給愛犬。（圖／翻攝自Instagram／selinanahaha）



照片中，可以看到Selina紮起高馬尾，身穿一襲條紋洋裝入鏡，側臉露出微笑，看似心情平復了不少，但她坦言至今仍非常想念Pinky，「還好我相信妳知道我很愛妳。」

回想起過去和Pinky相處的點點滴滴，Selina透露仍留有唯一遺憾，「大概就是，沒能讓妳吃喝得很盡興！那我就代替妳補上吧！#愛永遠都在#愛要即時。」這也是愛犬讓她學到的寶貴道理。

Selina IG全文：

今天去幫妳掛上名牌，還有朋友精心為妳編的水晶掛飾。

告訴自己不能哭，但是回憶洶湧逼得我崩潰好幾回。

我真的很想妳，也還好我相信妳知道我很愛妳。

唯一後悔的大概就是，沒能讓妳吃喝得很盡興！

那我就代替妳補上吧！

#愛永遠都在

#愛要即時