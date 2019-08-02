二頭肌練過頭林國基求救旁人「我快昏倒了」　送醫D罩杯大縮水

記者蕭雅玲／台北報導

林國基日前上年代新聞《聚焦2.0》談到爸爸是個農夫，天天出勤務農，10年前不幸罹肺腺癌過世，父親患病情到過世期間讓他汲取不少醫療知識，便天天運動維持身體健康，自認是個健康寶寶，檢查後卻發現自己有大腸息肉跟肝鈣化，讓他相當驚訝「怎麼會發生在我身上」。





▲因父親病逝林國基更重視健康。（圖／年代新聞提供）

57歲的他在節目中也曬出30歲時的泳裝造型，壯碩黝黑的身形與現今差異頗大，他表示以前不管夏季還是冬季都晨游，「2度我也游」！而那時相當在意身形的林國基，因羨慕模特兒身材，自曝在時裝周前都會去健身房練胸，因操之過急，導致訓練過程中出現呼吸困難，向旁人求助「我快昏倒了」，才緊急被送往醫院治療，結果被診斷出，左胸肌練太大，左心室肥大，「D罩杯變現在的C罩杯」。





▲林國基年輕時就練得一身好身材。（圖／年代新聞提供）

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林國基自吐外號「龜毛基」，衣服上每個亮片都是他親手縫製上去，因為縫製工作需要十分地專注，不僅花腦力，還有視力，導致肩頸痠痛，曾連續工作兩天，「手指頭麻痺，失去知覺，」深怕自己中風！林國基說，每次服裝秀要來臨前幾周壓力特別大，每次都會瘦5、6公斤，壓力大到讓他忍不住說這根本是另類「職災」。