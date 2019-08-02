男友伸手撩閨蜜瀏海…機場丟包袁艾菲！　首曝分手原因…網全氣炸

記者劉宜庭／綜合報導

袁艾菲近來在《我們不能是朋友》中尺度大開，飾演愛情上只想享樂的肉食慾女，不過現實生活中的她，其實早已成為人妻，2月初嫁給認識10年、交往2年的男友「老魚」後，常會一起拍攝影片，暢談交往點滴。近來，夫妻倆飛往泰國度假，恰好是當年2人的分手地，如今重遊此地，也難得聊起當時分開的原因。

▲袁艾菲近來在《我們不能是朋友》中飾演「韓可菲」。（圖／翻攝自愛奇藝）



請繼續往下閱讀...

老魚透露，當年和袁艾菲交往時，曾飛往泰國玩，「然後，回台北我就被甩了。」回顧該趟旅遊點滴，他提到，當時同行的，全是女友的朋友，出發時，「她（袁艾菲）請我跟她的朋友全部打成一片…。」話說到一半，袁艾菲就插話笑說，「喔～在鋪梗了，他在為他等一下糟糕的行為鋪梗。」

老魚接著說，出發時，自己就處於不開心的狀況，一來是整團全是袁艾菲的朋友，二來是當時女方有答應他要做一件事，最後卻沒有做到，雖然他並未明確指出是什麼事，只說是小事，但他覺得，「怎麼答應我一個小事情要做沒做，然後我就自己在那邊賭氣，也沒說出來，就心裡面在那邊不爽。」

▲袁艾菲和老魚認識10年，中間曾有過分合，最後在2019年2月步入婚姻。（圖／翻攝自臉書／袁艾菲）

後來，一群人到游泳池玩，剛學會游泳的袁艾菲獨自游泳，老魚則跟她朋友開心玩起泳池排球，「這裡面有些朋友還算辣妹這樣子。」結果，她不小心游到比較深的地方、踩不到地，整個人呈現溺水狀態，男友仍專注和她朋友打排球，「都沒有人要理我。」所幸最後是一名泰國人朋友察覺異狀、衝去救她，這時男友才發現出事了。

沒想到，老魚第一反應是，「妳不是已經會游泳了嗎？妳怎麼會這樣？」接著還開始教袁艾菲自救的方法，讓女友心中超不爽。袁艾菲不滿自己都溺水了，男友卻一句安慰的話都沒有，「我都不想游泳了，誰要學那個呀！」再隔幾天，一群人一起搭電扶梯時，她又看見老魚伸手幫她女生朋友撥瀏海整理，加上男方前幾天已經跟女生聊得很開心，「我看了真的是…大怒！他是不是很過分？」對此，老魚則極力否認，發誓自己對這部分完全沒印象。

當晚，雙方就在曼谷飯店大吵，老魚心情差到狂灌啤酒，喝醉後發酒瘋喊，「我現在就要回台北！」後來，袁艾菲看見老魚抱著馬桶大吐特吐，上前拍背關心，沒想到下秒手卻被甩開，聽見對方怒喊，「真的不用，妳不要靠近我了，真的不需要，我不需要了！」當下，她心想，「我真的絕對要跟這個人分手，我要好好考慮一下。」

▲袁艾菲、老魚重遊泰國，回顧當年分手原因。（圖／翻攝自YouTube／袁艾菲）



回程途中時，2人有一起去別的地方，袁艾菲一度猶豫到底要不要分手，「其實他某些地方也還不錯。」沒想到，後來飛回桃園機場，男友一下飛機，就直接搭朋友的車離開，丟下她一個人在機場，且一句話都沒有過問。雖然老魚解釋，是因為當時自己快入伍了，趕著要去跟爸媽吃飯，但袁艾菲坦言，這段經歷如今想起來，仍讓她非常不爽，「你真的很值得被甩欸，現在想起來還是很生氣。」

分手後，老魚入伍寫的大兵日記，裡面全都是有關和袁艾菲分開的事，還連續1個月夢見對方，每次醒來都感到相當失落。如今事隔10年，小倆口結婚後再度重回曼谷，他雖表示，「我這次一定會好好表現。」結果2人前幾天還是吵架了，讓袁艾菲無奈笑說，「這到底是一個什麼地方呀？」

影片PO網後，不少人都對袁艾菲反應表示理解，「丟在機場真的欠甩」、「撥瀏海很值得吵架…而且明明有女友行為本來就要有分寸啊」、「撥異性瀏海這個真的不行」、「好好笑喔！太有趣了！感覺老魚很心虛」、「如果真的撥女生的頭髮就太誇張」，不過2人如今重修舊好，許多粉絲也留言喊，「太可愛了兩個人的打鬧，但兩人最後還是走到了婚姻，一定要一直幸福下去。」