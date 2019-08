記者張筱涵/綜合報導

藝人劉以豪7月31日現身南韓金浦機場,一入境就有攝影機跟著馬不停蹄地開始錄影行程,而就他日前所公布眾人皆知將和韓劇男神李昇基合體,沒想到8月1日曝光的照片中還多了以暖男善良形象著稱的另一大咖!

▲劉以豪和李昇基一起主持新節目。(圖/翻攝自2mantrip IG)

劉以豪和李昇基日前就宣布了要一起主持全新南韓綜藝節目的消息,7月31日揹著大背包現身金浦機場,笑容滿面的他似乎也很期待這次拍攝行程,沒想到的是當晚聚會時不只有李昇基,還有以善良常做慈善出名又演技一流的柳演錫!

▲劉以豪驚喜合照柳演錫和李昇基。(圖/翻攝自劉以豪IG)

合照的貼文中,劉以豪也特別用英文表達見面的喜悅之情:「很高興見到我的朋友們(Nice to meet you my friends)。」同時以最快的速度FOLLOW了柳演錫和李昇基。粉絲見到這「活久見」的組合更是驚喜不已,「天啊,這根本就是完美組合」、「太意外的組合了」、「竟然是《請回答1994》的七封」。

▼劉以豪和李昇基合作新節目宣傳影片。(影片/取自2mantrip IG,如遭刪除請見諒)