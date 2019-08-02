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華山看展想拍全家福　「巧遇女神」自願當攝影師…網：真的超大咖

記者潘慧中／綜合報導

隋棠儘管工作忙碌，仍不忘抽空陪伴家人，她近日和老公Tony、大兒子Max、女兒Lucy一起去華山看萬花筒展，有趣的是，平常總是被拍的她，當天不只是家人的專屬攝影師，甚至幫民眾拍全家福，讓不少粉絲羨慕直呼：「沒認出妳？也太幸運！」

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

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▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠帶家人去華山看萬花筒展。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

穿著蓬蓬裙的Lucy和哥哥Max在外頭享用完雞蛋冰後，心滿意足地準備看展，孩子們一臉好奇地走在有著奇幻光影的小迷宮裡，被抱在爸爸懷裡的她，笑得好甜，隋棠也笑說：「嚕喜看得很開心！」

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲隋棠完全沒有偽裝。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

出遊照之所以很少看到隋棠入鏡，她透露因為自己通常是負責拍照的人，但Tony當天倒是側拍了她不少照片，「謝謝Tony哥賜照！」只見她身穿一件黑底白點細肩帶洋裝，秀出纖瘦四肢和超細腰身，淡妝格外襯托她的優雅氣質。

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠幫家人和路人拍照。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠 Sonia Sui）

值得一提的是，隋棠幫家人拍照的專業程度可從成果照略知一二，直接蹲下靠在牆邊幫Max拍照，不只這樣，她還主動幫路人拍全家福，彎下膝蓋、認真幫對方取角度拍照，羨煞一票網友狂喊：「媽媽的筋骨也是非常軟Q」、「遇到棠棠我只想與你們全家福拍」、「也太幸福了啦，讓棠棠幫忙拍照耶～！」

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