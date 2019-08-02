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直擊／DA PUMP《U.S.A》翻紅登台！　w-inds.下午接力襲台

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣團體DA PUMP成軍23年，近期帶著新曲《U.S.A》亮相，人氣再度翻紅。他們受邀參與超犀利趴演出即將於3日的「SUPER STAGE」舞台打頭陣上場，2日率先抵達松山機場，7人打扮帥氣，親切與在場的粉絲媒體揮揮手，一路慢行在工作人員的護送下離開。

▲▼DA PUMP日團接機。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼DA PUMP抵台。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼DA PUMP日團接機。（圖／記者黃克翔攝）

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DA PUMP為了超犀利趴首度來台，他們開玩笑說：「我們是第一次去台灣呢，請讓我們在其中一天演出就可以了，因為另一天我們想要去觀光啦！到處走走看看，這樣不錯呢！」7位成員2日抵達松山機場後，先與媒體打招呼揮揮手，粉絲也跟在身旁與他們近距離互動，並熱情遞上禮物，但7人點點頭表示「謝謝」，禮貌拒絕收禮。

▲▼DA PUMP日團接機。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼DA PUMP在粉絲及工作人員護送下離開。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼DA PUMP日團接機。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼DA PUMP日團接機。（圖／記者黃克翔攝）

師弟w-inds.以及Lead即將在下午搭乘CI221班機抵達松山機場，兩組藝人同樣將在超犀利趴舞台登場。「超犀利趴10」於3、4 日在南港展覽館登場，出演名單精彩，包含五月天、蔡健雅、陶喆、旺福、Bii畢書盡、丁噹 (guest. J.Sheon) 、家家 (guest. 茄子蛋)、鼓鼓呂思緯、Lead、慢慢說、怕胖團、黃奕儒、許含光、告五人、魏嘉瑩&Arrow Band、KEYTALK、麋先生、白安、RubberBand、渣泥ZANI、李友廷、So What等27組藝人，輪番在「SUPER STAGE」，「SUMMER STAGE」兩舞台演出。

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