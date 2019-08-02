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激吻片曝光…安七炫說分手「遭車模女友打臉」　2月約會鄭柔美被拍…網：劈腿？

記者張筱涵／綜合報導

韓星安七炫（Kangta）和車模韓佳恩（本名，藝名：우주안）熱情親吻影片1日遭對方手滑上傳，所屬經紀公司SM娛樂第一時間出面表示：「以前交往過，但已經分手了。」不過這個說法卻在當晚就被女方打臉！

▲▼安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次（圖／翻攝自IG）

▲安七炫和韓佳恩親密影片被上傳。（圖／翻攝自IG）

韓佳恩1日晚間透過Instagram回應：「今天造成很多人困擾真的非常抱歉，Kangta和我曾交往過一直到去年分手，最近才復合還在彼此了解階段，因為我的失誤上傳了去年的影片造成大家困擾和擔心了，對因為我的不小心嚇了很大一跳的Kangta和因此感到心痛的大家真的很抱歉。」

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▲韓佳恩表示和Kangta復合。（圖／翻攝自韓佳恩、Kangta IG）

▲韓佳恩表示和Kangta復合。（圖／翻攝自韓佳恩、Kangta IG）

不過，Kangta所屬經紀公司SM娛樂第一時間聲明並沒有提到復合一事，僅說：「安七炫與韓佳恩早在多年前分手了，影片是對方上傳失誤，已經刪除了。」韓佳恩卻說近期復合了叫人霧裡看花。

▲韓佳恩發文。（圖／翻攝自韓佳恩IG）

▲韓佳恩發文。（圖／翻攝自韓佳恩IG）

尤其Kangta同時也被爆出和演員鄭柔美的戀愛消息，雖然SM娛樂同樣也是發聲明否認，但遭到網友爆料他們2月才單獨一起到濟州島旅遊的照片。對於接連不斷的爆料，韓網友都相當關注Kangta將如何解釋這2段關係，「希望歐霸趕快說清楚這是什麼回事」、「韓佳恩說是失誤上傳，哪有人失誤上傳還寫好HASHTAG的」、「所以是劈腿還是跟鄭柔美分手了才復合？還是Kangta一直都在四處搞曖昧」。

▲Kangta和鄭有美2月單獨去濟州島旅遊被路人認出。（圖／翻攝自韓網）

▲Kangta和鄭有美2月單獨去濟州島旅遊被路人認出。（圖／翻攝自韓網）

▲Kangta和鄭柔美2月單獨去濟州島旅遊被路人認出。（圖／翻攝自韓網）

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安七炫, Kangta, 韓佳恩, 우주안, 鄭柔美

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