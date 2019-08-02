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混血妻胸前開太低…謝和弦一看皺眉！　下秒「髮夾護妻」被推爆

記者劉宜庭／綜合報導

台荷混血兒Keanna與謝和弦（阿扣、R-chord）結婚3年，除了分享夫妻情事，更不時會和粉絲交流生活趣事，光是IG帳號就吸引超過10萬人追蹤關注，人氣相當高。近來，她透露有次穿著低胸上衣出門時，被老公攔下，對方下一秒出自「好心」的護妻舉動，卻也讓她忍不住笑說，「一種不準別人看的愛。」

▲謝和弦與Keanna婚後感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自Keanna臉書）

▲▼謝和弦「追上前要合照」原因超有愛。（圖／翻攝自Instagram／chord0415）

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▲謝和弦與Keanna婚後感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自Keanna臉書）

原來，當時Keanna穿著深綠色上衣，胸前大開深V的設計，被謝和弦嫌「領口開太大」，她1日發文還原當下經過，「之前出門前拿我的髮夾“好心”幫我夾起來，才讓我出門…。」後來，她補充表示，當時丈夫很不高興地皺著眉，要她髮夾、外套選一個遮住前領。

面對謝和弦如此舉動，Keanna語帶無奈表示，「好吧！至少他選的髮夾還蠻搭的。」文末，她也笑說，「男生幾乎每天都在看別人衣不蔽體，但自己的另一半露一點鎖骨或肩膀，就是不守婦道了。」

▲Keanna衣服被謝和弦嫌領口開太大。（圖／翻攝自Keanna的Instagram）

▲Keanna這件衣服被謝和弦嫌領口開太大。（圖／翻攝自Keanna的Instagram）

Keanna將照片PO網後，謝和弦挑選的髮夾及位置，被讚看起來根本無違和，令不少網友驚呼，「我看了好一陣子才發現髮夾…還以為拉鏈」、「太像拉鍊了吧」、「我剛也以為是拉鍊」。另外，面對有粉絲好奇提問，「這樣有比較高嗎？」Keanna則語帶幽默回應，「是不是想知道原本有多低？大概橫膈膜那個位置。」

【Keanna全文】

少年嫌這件領口開太低，之前出門前拿我的髮夾“好心”幫我夾起來，才讓我出門…好吧！至少他選的髮夾還蠻搭的。

＃男生幾乎每天都在看別人衣不蔽體
＃但自己的另一半露一點鎖骨或肩膀ˍ就是不守婦道了
＃一種ˍ不準別人看的愛

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

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關鍵字

謝和弦, Keanna Taiyh, Keanna, KT, 阿扣, 扣嫂

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