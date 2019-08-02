館長開罵反骨男孩：侮辱我形象！　「你他X真沒禮貌，要不教你什麼叫尊重」

記者潘慧中／綜合報導

「反骨男孩」以拍攝惡搞無厘頭影片在網路爆紅，7月底上傳的影片卻引起館長（陳之漢）的不滿，一行人翻拍對方的影片內容前，並未先行告知，氣得對方在直播開罵：「反骨你他媽的真的蠻沒禮貌的！」

▲▼反骨男孩翻拍吃屎哥單挑館長的影片內容。（圖／翻攝自YouTube／WACKYBOYS 反骨男孩）



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「反骨男孩」翻拍吃屎哥單挑館長的影片內容，事前卻沒有告知館長。對此，館長開直播點名反骨真的很沒禮貌，「蔡阿嘎、游否希都有打電話過來我們公司，可不可以用館長跟吃屎哥的影片，點閱率都很高，只有反骨沒有打電話來！我覺得大家出社會尊重一下啦，你要用我的東西尊重一下啦。」

▲▼館長直播開罵反骨男孩。（圖／翻攝自YouTube／飆悍館長）



此外，館長表示他很支持年輕人，也很支持每個YouTuber，但他要的只是一個尊重，並非要收錢，知會他要翻拍相關影片，他絕對二話不說點頭答應，「但是你（反骨男孩）沒有講，你是白目嗎？蔡阿嘎沒有比你紅嗎？人家阿嘎就有跟我們講，那你要用為什麼不打個電話過來？」

▲▼反骨男孩立刻道歉，館長事後也原諒他們了。（圖／翻攝自Facebook／飆悍）



「你侮辱我的形象我不在乎，在那邊用我的東西，來電話一通要吧！要不要我教你什麼叫尊重啊！」館長嚴肅地說。不久後，「反骨男孩」也在留言區說話了：「這邊已經跟館長的窗口知會了，非常謝謝館長的包容。」館長也因此不再計較：「反骨有致歉了，他們也是優秀的新人，謝謝大家關心感謝。」