嚴立婷新家「夢幻更衣間」曝光！　豪華裝潢根本攝影棚…女網友全看傻

記者劉宜庭／綜合報導

女星嚴立婷和籃球員老公張智峰結婚9年，婚後陸續生下兒子Willson、女兒Tammy，一家四口幸福甜蜜。她平時常透過社群網站分享育兒、生活點滴，近來似乎搬了新家，1日更迫不及待曬出多年以來努力工作的成果，PO出全新更衣間的內部模樣，令大票女網友羨慕不已，意外掀起熱議。

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▲嚴立婷婚後育有一對兒女。（圖／資料照／記者季相儒攝、翻攝自嚴立婷Instagram）

嚴立婷1日透過Instagram發文，開心寫道：「我新家的更衣間，喜歡的舉手。」同時，她不忘附上照片，光是從畫面中，就能看見以6面落地窗隔著的衣櫥，化妝台似乎為大理石桌面，上頭還有超大一面鏡子，四周更架設了多盞燈泡，讓整體空間更顯明亮，她笑說：「搞得跟攝影棚一樣，是否有點豪華？」

自己多年來努力的成果，如今終於夢想成真，嚴立婷坦言感到十分幸福，這次PO出更衣室內部裝潢，笑說自己以後會「待在裡面不出來」，同時也不難想像，「以後應該會被女兒佔據。」

▲嚴立婷分享新家更衣間。（圖／翻攝嚴立婷Instagram）



嚴立婷將新家更衣室畫面PO網後，隨即令大票女網友羨慕不已，不少人紛紛留言驚嘆，「太夢幻了」、「每個女人的夢想呀」、「太浮誇了」、「我可以一整天都窩在裡面」、「好美的更衣室」、「太強大」、「已羨慕」，還有人笑說，「還以為是攝影棚的化妝室。」在網路上意外掀起一陣熱烈討論。