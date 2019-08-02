ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

嚴立婷新家「夢幻更衣間」曝光！　豪華裝潢根本攝影棚…女網友全看傻

記者劉宜庭／綜合報導

女星嚴立婷和籃球員老公張智峰結婚9年，婚後陸續生下兒子Willson、女兒Tammy，一家四口幸福甜蜜。她平時常透過社群網站分享育兒、生活點滴，近來似乎搬了新家，1日更迫不及待曬出多年以來努力工作的成果，PO出全新更衣間的內部模樣，令大票女網友羨慕不已，意外掀起熱議。

▲▼嚴立婷參觀反應過激的貓特展。（圖／記者季相儒攝）

▲▼嚴立婷女兒越長大越像媽媽。（圖／翻攝自IG／嚴立婷）

請繼續往下閱讀...

▲嚴立婷婚後育有一對兒女。（圖／資料照／記者季相儒攝、翻攝自嚴立婷Instagram）

嚴立婷1日透過Instagram發文，開心寫道：「我新家的更衣間，喜歡的舉手。」同時，她不忘附上照片，光是從畫面中，就能看見以6面落地窗隔著的衣櫥，化妝台似乎為大理石桌面，上頭還有超大一面鏡子，四周更架設了多盞燈泡，讓整體空間更顯明亮，她笑說：「搞得跟攝影棚一樣，是否有點豪華？」

自己多年來努力的成果，如今終於夢想成真，嚴立婷坦言感到十分幸福，這次PO出更衣室內部裝潢，笑說自己以後會「待在裡面不出來」，同時也不難想像，「以後應該會被女兒佔據。」

▲嚴立婷分享新家更衣間。（圖／翻攝嚴立婷Instagram）

▲嚴立婷分享新家更衣間。（圖／翻攝嚴立婷Instagram）

嚴立婷將新家更衣室畫面PO網後，隨即令大票女網友羨慕不已，不少人紛紛留言驚嘆，「太夢幻了」、「每個女人的夢想呀」、「太浮誇了」、「我可以一整天都窩在裡面」、「好美的更衣室」、「太強大」、「已羨慕」，還有人笑說，「還以為是攝影棚的化妝室。」在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

超專情迷弟！炎亞綸苦等他20年！　「斷過2次韌帶、半月板沒了」Kobe親自回應了

推薦閱讀

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

「H版李毓芬」全身只掛一條浴巾！　根本包不住…網瘋喊：好大

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

《甄嬛》寧貴人機場「半球掉出」！　超狂HD照太兇…網近看：快走光了

小優大稻程遊艇趴「泳衣外穿」！　水上掉出超兇半球

小優大稻程遊艇趴「泳衣外穿」！　水上掉出超兇半球

正妹網紅台南拍美照「P到筷子都歪了」！　畫面遭酸爆…她吐心聲反擊

正妹網紅台南拍美照「P到筷子都歪了」！　畫面遭酸爆…她吐心聲反擊

趙麗穎復工倒數！　產後「行程圖」出爐…網友傻眼了

趙麗穎復工倒數！　產後「行程圖」出爐…網友傻眼了

合照「秀場發電機女神」！　曹西平狂讚：年輕藝人差遠了

合照「秀場發電機女神」！　曹西平狂讚：年輕藝人差遠了

大炳7年前離世…費玉清「私下暖舉」首度曝光！　超厚白包送暖小炳

大炳7年前離世…費玉清「私下暖舉」首度曝光！　超厚白包送暖小炳

夫趁她懷孕偷吃小三女星！　馬伊琍忍痛原諒…與文章11年婚仍破局

夫趁她懷孕偷吃小三女星！　馬伊琍忍痛原諒…與文章11年婚仍破局

眾量級無預警「重大宣布」！　家寧臉沉：我跟Andy…下秒突冒絕交手勢

眾量級無預警「重大宣布」！　家寧臉沉：我跟Andy…下秒突冒絕交手勢

蘿莉變大媽藏內幕…喬碧蘿殿下「超慘下場曝光」！　直播平台祭重罰

蘿莉變大媽藏內幕…喬碧蘿殿下「超慘下場曝光」！　直播平台祭重罰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

Mina憔悴現機場！面對鏡頭拍攝⋯她哭了　媽緊抓手安慰

安七炫激吻摟車模⋯正牌女友爆是別人！　SM被逼出面2次

TWICE走紅毯⋯Momo突然慘叫！7妞嚇成一團　多賢衝出救成員

馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了

「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

快訊／李鍾碩爆與Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

快訊／李鍾碩爆秘戀Hello Venus權娜拉！　男方火速回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

嚴立婷, 張智峰, Willson

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 獨／沈玉琳發大財！再開2節目「年收6000萬元」曝握6主持關鍵
  2. 特／「夢想需要一股傻勁！很直覺、很確認！」－陳婉若
  3. 蔡阿嘎辦員旅「想去的國家員工自己寫」　紙上驚見馬爾地夫…蔡桃貴一抽爸笑超爽！
  4. 捕獲野生巨石強森！　「196公分＋精壯大肌肉」保鑣秒變路人…網笑：請來開車門的
  5. 防彈少年團「地產王」是他！2年現賺3000萬　大哥賠錢殺出
  6. 00後粉絲沒錢看演唱會：恨我出生太晚！　傷心發文…林俊傑親自回覆暖爆
  7. 郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙
  8. 馮提莫私下練舞被拍！「素顏憔悴模樣」曝光…網一看傻了
  9. 伊拉克迷信「寶寶太可愛」會招厄運！　女醫不信邪拒戴平安符…2個月後女兒住院
  10. 超燃！楊洋《全職高手》使獨門神技「龍抬頭」　網瘋狂：大神回歸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366